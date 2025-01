Novo incêndio deflagra perto de Los Angeles e obrigada à retirada de habitantes

Um incêndio florestal de crescimento rápido deflagrou a cerca de 80 quilómetros a Norte de Los Angeles, esta quarta-feira, 22 de Janeiro, queimando 5,3 quilómetro quadrados. Ao mesmo tempo, dois grandes incêndios que ardiam na área metropolitana há mais de duas semanas estavam a ser controlados, disseram os bombeiros.

O incêndio Hughes, na zona de Castaic Lake, no condado de Los Angeles, obrigou à evacuação de bairros com avisos de “ameaça imediata à vida”, enquanto grande parte do Sul da Califórnia permanecia sob aviso vermelho por risco extremo de incêndio devido a ventos fortes e secos.

O número de pessoas sob ordens de evacuação não foi especificado, mas cerca de 18.600 pessoas vivem na comunidade de Castaic.

Os bombeiros da Floresta Nacional de Angeles estavam a responder, informou o Serviço Florestal dos EUA, anunciando que todo o parque nas montanhas de San Gabriel estava fechado aos visitantes.

Enquanto o novo incêndio deflagrava, os dois incêndios mortais que devastaram Los Angeles ficaram sob controlo, informou o Departamento de Florestas e Protecção contra Incêndios da Califórnia (Cal Fire).

O incêndio de Eaton, que queimou 57 quilómetros quadrados a Leste de Los Angeles, foi contido a 91%, enquanto o incêndio de Palisades, de maiores dimensões, que consumiu 95 quilómetros quadrados na zona Oeste de Los Angeles, foi contido a 68%.

A contenção mede a percentagem do perímetro de um incêndio que os bombeiros têm sob controlo.

Desde que os dois incêndios deflagraram, a 7 de Janeiro, queimaram uma área quase do tamanho de Washington, D.C., mataram 28 pessoas e danificaram ou destruíram cerca de 16 mil estruturas, informou o Cal Fire. A certa altura, 180.000 pessoas estavam sob ordens de evacuação, de acordo com as autoridades do condado de Los Angeles.

A empresa privada AccuWeather prevê danos e perdas económicas superiores a 250 mil milhões de dólares (240 mil milhões de euros).