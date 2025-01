Energia solar ultrapassa o carvão pela primeira vez na União Europeia

Em 2024, 11% da electricidade da União Europeia foi produzida a partir da energia solar – o que significa que, pela primeira vez, esta fonte renovável ultrapassou o carvão, revela um relatório do think tank Ember publicado nesta quarta-feira. A trajectória ascendente de Portugal neste domínio também merece destaque: 85% da electricidade gerada no ano passado teve origem em fontes renováveis, incluindo o vento, um resultado muito acima da média europeia (47%).

“Oitenta e cinco por cento é realmente um recorde, um valor que coloca Portugal acima da média europeia, que ronda os 50% de geração de electricidade a partir de um mix de energias renováveis. Isto é uma bela história para um país que se libertou do carvão há apenas quatro anos – poderíamos imaginar que, depois disso, Portugal fosse usar mais gás, mas isto não aconteceu”, afirma ao PÚBLICO Beatrice Petrovich, analista sénior da Ember, numa videochamada.

O gás natural – um combustível de origem fóssil, cuja queima contribui para a crise climática – forneceu 12% da electricidade de Portugal em 2024, num total de 5,5 terawatts por hora (TWh). Isto significa um decréscimo de 48% (menos 5TWh) em comparação a 2023, ano em que o gás garantiu 23% do mix energético nacional (10TWh).

“Trata-se de um declínio notável do gás em Portugal. Vemos o carvão a cair no bloco europeu e, em seguida, o gás a diminuir também – é uma história muito positiva”, observa a co-autora do relatório. Portugal encerrou a sua última central eléctrica a carvão em 2021, sendo, portanto, o quarto país da União Europeia a dizer adeus a esse combustível fóssil.

O mix energético português incluiu no ano passado 31% de energia com origem eólica (a quarta maior quota na União Europeia) e 15% proveniente do sol (ficando atrás da Espanha, que registou 21% de produção de electricidade a partir da energia solar).

Se compararmos os resultados de Portugal no ano passado com os de 2019, fica clara a “bela história” de que fala Beatrice Petrovich. Há cinco anos, as energias renováveis forneceram 53% da electricidade de Portugal, valor total que incluía 27% de energia eólica e 3% solar. Nesse mesmo período, o gás garantia 34%. Agora, a esmagadora maioria da produção eléctrica nacional não recorre aos combustíveis fósseis.

União Europeia “no caminho certo”

Há no relatório da Ember outras duas boas notícias no que toca à redução de emissão de gases com efeito de estufa na União Europeia. Pelo quinto ano consecutivo, a produção de gás no bloco europeu decresceu. E a geração total de electricidade a partir de combustíveis fósseis caiu para um mínimo histórico, segundo o relatório.

Beatrice Petrovich sublinha que o bloco europeu está “no caminho certo”, movendo-se cada vez mais rápido em direcção a “um futuro de energia limpa, alimentada por energia eólica e solar de origem nacional”. Este novo sistema energético, diz a co-autora, contribui não só para a mitigação climática, mas também para reduzir a exposição da União Europeia aos choques dos preços dos combustíveis fósseis.

Os autores do relatório concluíram que, “sem a nova capacidade eólica e solar acrescentada ao longo dos últimos cinco anos”, o bloco europeu teria importado mais 92 mil milhões de metros cúbicos de gás fóssil e 55 milhões de toneladas de carvão, totalizando um custo de 59 mil milhões de euros.

O documento salienta que o sector energético europeu está a transformar-se de forma significativa, uma mudança “impulsionada pelo Pacto Ecológico Europeu”. Além de a produção solar (11%) ultrapassar o carvão (10%) pela primeira vez em 2024, a análise da Ember refere que a energia eólica (17%) produziu, pelo segundo ano consecutivo, mais electricidade do que o gás (16%).

O crescimento “meteórico” da energia solar, combinado com a recuperação da energia hidroeléctrica, permitiu ainda que as energias renováveis garantissem quase metade da produção de electricidade no bloco europeu.

“Os combustíveis fósseis estão a perder o controlo do sistema energético europeu. No início do Pacto Ecológico Europeu, em 2019, poucos pensavam que a transição energética da União Europeia poderia estar onde está hoje; as energias eólicas e solares estão a empurrar o carvão para a periferia e a forçar o gás a entrar em declínio estrutural”, afirma Chris Rosslowe, autor principal do relatório, citado numa nota de imprensa.

A tendência de crescimento das renováveis é generalizada: a energia solar está em ascensão em todos os Estados-membros, sendo que mais da metade dos 27 já se despediu do carvão (ou está prestes a fazê-lo, com uma quota inferior a 5% no chamado “cabaz energético”).

Não dar o progresso por garantido

Embora o percurso feito até aqui seja meritório, e tenha sido “mais rápido do que o esperado”, os autores sublinham que continua a ser necessária “uma acção política atempada que sustente o crescimento da energia eólica e solar”.

Se é verdade que em 2019, antes do Pacto Ecológico, as energias renováveis forneciam apenas 34% da energia necessária ao bloco (valor que saltou para 47% em cinco anos), também é um facto que foram os combustíveis fósseis a assegurar quase um terço da electricidade do bloco europeu em 2024 (27%). ​Por outras palavras, ainda há caminho para percorrer.

Chris Rosslowe frisa que não podemos “dar por garantida a continuação dos progressos”. Para o analista sénior da Ember, “é necessário acelerar a produção, em especial no sector eólico, que tem enfrentado desafios únicos e um défice de produção cada vez maior”. Até 2030, as adições anuais de energia eólica devem mais do que duplicar em relação aos níveis de 2024, refere o autor principal do relatório.

O percurso europeu realizado ao longo dos últimos cinco anos também tem impacto social, uma vez que abre caminho para o fornecimento de energia a preços acessíveis para famílias e empresas, refere Beatrice Petrovich.

“Este pode ser um caminho crucial para beneficiar famílias, recomendamos a aposta na electrificação para o aquecimento e arrefecimento de edifícios. São soluções mais eficientes do que que queimar combustíveis fósseis, exigindo no fim das contas o consumo de menos energia”, sugere a analista da Ember, para quem o isolamento do edificado também é uma componente relevante.

Intitulado European Electricity Review, o documento faz um retrato do sector da energia na União Europeia em 2024. Os autores do documento exploraram dados relativos à produção e à procura de electricidade nos 27 Estados-membros no ano passado, por forma a identificar os progressos e as oportunidades do bloco europeu no que toca à transição dos combustíveis fósseis para a electricidade gerada a partir de fontes limpas.