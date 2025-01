Brasil: área queimada em 2024 equivale a mais de três vezes o território de Portugal

“O ano de 2024 destacou-se como um período atípico e alarmante do fogo no Brasil, com um aumento expressivo na área queimada em quase todos os biomas, afectando especialmente as áreas florestais, que normalmente não são tão atingidas”, afirma Ane Alencar, directora de Ciências do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazónia (IPAM)​ e coordenadora da plataforma MapBiomas Fogo, num comunicado de imprensa divulgado esta quarta-feira.

Com todos os dados de 2024 já recolhidos e analisados, o diagnóstico é assustador. A área queimada no Brasil cresceu 79% em 2024 e superou os 30 milhões de hectares. Mais de metade da terra devastada pelo fogo fica na Amazónia.

As contas de 2024 estão fechadas e o balanço final dos incêndios que consumiram florestas e pastos no Brasil em 2024 é profundamente desanimador. “Mais de 30,8 milhões de hectares foram queimados no Brasil entre Janeiro e Dezembro de 2024, uma área maior que todo o território da Itália”, refere a nota de imprensa da plataforma Monitor do Fogo, do MapBiomas. Se aproveitarmos o exemplo de Itália apresentado, estaremos, portanto, a falar de uma área equivalente a três vezes o território de Portugal.

“Três em cada quatro hectares queimados (73%) foram de vegetação nativa, principalmente em formações florestais, que totalizaram 25% da área queimada no país. Entre as áreas de uso agro-pecuário, as pastagens se destacaram, com 6,7 milhões de hectares queimados entre Janeiro e Dezembro do ano passado”, especifica a comunicado da Mapbiomas, uma iniciativa que envolve universidades, ONGs e empresas de tecnologia, focada em monitorar as transformações na cobertura e no uso da terra no Brasil.

Os dados, recolhidos através de imagens de satélite e disponibilizados de forma pública e gratuita, do Monitor do Fogo da Mapbiomas garantem “o mapeamento mensal de cicatrizes de fogo para o Brasil, abrangendo o período a partir de 2019”. Assim, o Monitor de Fogo revela “em tempo quase real a localização e extensão das áreas queimadas, facilitando assim a contabilidade da destruição decorrente do fogo no país”. E as cicatrizes estão à vista.

Foto Bombeiro trabalha para extinguir um incêndio em Corumbá, Brasil, a 30 de Junho de 2024 EPA/SEBASTIAO MOREIRA

O aumento da área ardida no Brasil em 2024 é claro e há algumas explicações óbvias. Primeiro que tudo, os especialistas desta plataforma apontam para as consequências do padrão climático El Niño, que trouxe menos chuva e mais seca em 2024. Depois, olhando com mais detalhe para algumas áreas podem ser encontrados outros contributos importantes.

O peso da "mão humana"

Começando pela Amazónia que foi o bioma mais afectado em 2024, Felipe Martenexen, da equipa do MapBiomas Fogo, apresenta o problema de uma forma simples: “Uma vez que a vegetação está mais seca ela acaba favorecendo para que queime. Agora, é importante entender que as condições climáticas, por si só, elas não explicam esse aumento tão grande que teve de áreas queimadas dentro do bioma”.

E porquê? “Porque a Amazónia é um bioma que evoluiu sem a presença do fogo, então todo o fogo que acontece na Amazónia está directamente relacionado às actividades humanas”, explica o engenheiro agrónomo, especialista em geoprocessamento.

Os 17,9 milhões de hectares queimados ao longo de 2024, correspondem a mais da metade (58%) de toda a área queimada no Brasil no ano passado, e é a maior área ardida dos últimos seis anos na Amazónia.

Foto O fumo de um incêndio eleva-se no ar no Pantanal, a maior zona húmida do mundo, em Corumbá, no estado de Mato Grosso do Sul, Brasil, a 12 de Junho de 2024 REUTERS/Ueslei Marcelino

“É uma extensão maior do que o total que foi queimado em todo o país em 2023. A formação florestal foi a classe de vegetação nativa que mais queimou na Amazónia: cerca de 6,8 milhões de hectares, superando a área queimada da classe de pastagem, que foi de 5,8 milhões de hectares”, precisa a nota de imprensa.

Ainda sem abandonar o precioso bioma da Amazónia, Felipe Martenexen acrescenta que “um dado preocupante é que a classe de formação florestal foi a mais atingida, superando pela primeira vez as áreas de pastagens, que tradicionalmente eram as mais afectadas”. “Essa mudança no padrão de queimadas é alarmante, pois as áreas de floresta atingidas pelo fogo tornam-se mais susceptíveis a novos incêndios.”

Podemos depois olhar para o que aconteceu no Cerrado (com 9,7 milhões de hectares queimados entre Janeiro e Dezembro de 2024) ou confirmar o recorde registado em Agosto na região do Pantanal, com 648.796 hectares consumidos pelas chamas. Nas contas finais de 2024, este bioma somava 1,9 milhão de hectares afectados pelo fogo.

Como na Amazónia, encontramos a mão humana a explicar a devastação no Cerrado brasileiro. Vera Arruda, investigadora do IPAM e da equipa do MapBiomas Fogo, explica: “historicamente, o Cerrado evoluiu com queimadas naturais, geralmente provocadas por raios durante a época de chuvas”. A especialista acrescenta que, no entanto, o que temos observado é um aumento expressivo do fogo em períodos de seca, impulsionado principalmente por actividades humanas e intensificado pelas mudanças climáticas”.

Foto Vista de drone mostra um incêndio numa plantação de cana-de-açúcar perto da cidade de Dumon, Brasil, 24 de agosto de 2024 REUTERS/Joel Silva

Citada no comunicado, a especialista destaca que “um dado especialmente preocupante é o avanço das áreas queimadas em formações florestais, que atingiram em 2024 o maior valor registado nos últimos seis anos, demonstrando uma mudança na dinâmica do fogo que ameaça ainda mais a biodiversidade e a resiliência desse bioma essencial”.

Não há boas notícias (nem onde o fogo abrandou)

Infelizmente, não há boas notícias no balanço sobre a devastação do fogo no Brasil em 2024. É verdade que, apesar do expressivo aumento da área queimada, houve locais que foram menos afectados do que em anos anteriores. É o caso dos Pampas (a área queimada em 2024 foi de 3,4 mil hectares, sendo o menor valor dos últimos seis anos) e da Caatinga (onde 330 mil hectares foram queimados entre Janeiro e Dezembro de 2024 - uma diminuição de 47% em relação ao mesmo período de 2023).

Foto Uma vista de drone mostra o fumo de um incêndio a subir no ar enquanto árvores ardem entre a vegetação no Pantanal em Junho de 2024 REUTERS/Ueslei Marcelino

Aqui, de novo mas de forma radicalmente diferente, uma boa parte da responsabilidade volta a cair em El Niño. “Esse padrão está associado aos fortes efeitos do fenómeno El Niño, que no sul do Brasil se manifesta de modo inverso Houve grandes acumulados de chuva no primeiro semestre de 2024, quando notavelmente ocorreram as enchentes de Maio de 2024”, explica Eduardo Vélez, investigador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que também faz parte da equipa da MapBiomas.

Porém, mais uma vez, este abrandamento não é razão para respirar de alívio, mas antes motivo de preocupação para os especialistas. “As condições favoráveis ao acúmulo de biomassa vegetal em 2024 podem aumentar o risco do aumento das queimadas a partir de 2025 com a confirmação do fenómeno La Niña, que provoca períodos de seca e facilita a propagação do fogo”, avisa Eduardo Vélez.

Seguem-se outros impressionantes marcos no mapeamento das cicatrizes deixadas pelo fogo no Brasil em 2024. Na Mata Atlântica, ardeu um milhão hectares e o Pará foi o estado que mais queimou no ano passado, com 7,3 milhões de hectares. Seguem-se o Mato Grosso e Tocantins, com 6,8 milhões e 2,7 milhões de hectares, respectivamente. “Juntos, esses três estados responderam por mais da metade (55%) da área queimada em todo o ano passado.”

A equipa do Monitor do Fogo destaca ainda os dados mais recentes que se referem a Dezembro de 2024. “Em Dezembro de 2024, foram queimados 1,1 milhão de hectares, o que corresponde a 3,6% de toda a área queimada no Brasil ao longo do ano. Essa área é um pouco menor que o território do Líbano. Esse total mensal representa um aumento de 79% em relação à média dos últimos 6 anos, ou 485 mil hectares acima da média.” Mais uma vez, a Amazónia destaca-se pelos piores motivos, tendo sido o bioma mais afectado neste mês.

O desastre do fogo no Brasil em 2024 não passou despercebido. Não foi isolado e junta-se a uma série de provas evidentes dispersas por todo o planeta nossa imensa vulnerabilidade que parece não ter nenhum travão à vista. Pelo Brasil especificamente, mas poderia ser por todo o mundo.

“Os impactos dessa devastação expõem a urgência de acções coordenadas e engajamento em todos os níveis para conter uma crise ambiental exacerbada por condições climáticas extremas, mas desencadeada pela acção humana como foi a do ano passado”, alerta Ane Alencar.