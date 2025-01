The Special One é o novo vinho... de José Mourinho

José Mourinho lançou o seu primeiro vinho, um tinto do Douro que, sem surpresa, se chama The Special One. Custa 120 euros.

José Mourinho lançou o seu primeiro vinho, um tinto do Douro que, sem surpresa, se chama The Special One, o epíteto que o futebol e o mundo lhe colaram nos seus tempos de Chelsea.

Numa publicação feita esta segunda-feira na sua conta de Instagram, o treinador de futebol, actualmente aos comandos do Fenerbahçe, diz estar "orgulhoso" por lançar o próprio vinho, nascido numa das suas "regiões favoritas em Portugal", o Douro. "Este vinho reflecte o espírito da minha terra natal e o meu desejo incansável de desfrutar de cada momento na vida", escreve o técnico português.

Segundo se pode ler no site criado para este Special Onte, o vinho de Mourinho é um blend de castas tradicionais durienses — Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Barroca e Sousão — e custa 120 euros em "pré-venda". Não foram, para já, partilhadas mais informações sobre o ano de colheita, o berço deste tinto ou o produtor a quem o treinador se terá juntado para o produzir. Segundo as notas de prova divulgadas, é um vinho "suave e encorpado", com aromas e sabor a "frutos vermelhos maduros e um toque de especiarias", de "taninos macios e equilibrados" e com "final harmonioso", que vai bem com "massas, queijos e uma variedade de pratos de carne".

Na publicação que fez naquela rede social, o português puxa os galões aos seus feitos enquanto treinador para vender o seu mais recente projecto: "Finais, ganhei-as. Ligas, conquistei-as. Nunca tive uma garrafa. Eu faço a garrafa. Prefiro não falar [do que alcancei]. As minhas conquistas, o meu sucesso, o meu trabalho falam por si. Este é o Special One. Agora para partilhar convosco".

Este não é o primeiro caso de um vinho 'feito' — neste caso, comercializado — por figuras do mundo do futebol e, em geral, da esfera mediática. Só para dar dois exemplos do universo futebolístico, Cristiano Ronaldo tem um champanhe da vindima de 2016, o The 777 Goals, uma edição limitada de 777 garrafas que lançou com a irmã Elma Aveiro, para celebrar os seus 777 golos e, no fundo, a sua carreira. Por cá, Costinha faz o Segredo 6 com António Boal a partir de 3,5 hectares de vinha velha em Trás-os-Montes.