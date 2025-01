Certificação de vinhos dos Açores passará a ser competência de instituto público. CVR será extinta

No papel, o futuro Instituto da Vinha e do Vinho dos Açores (IVV Açores) já existia desde 2022, abrindo caminho ao que agora é certo. A Comissão Vitivinícola Regional (CVR) será extinta e, em contracorrente com o que pretende o Douro, onde a certificação ainda está na esfera pública, os vinhos açorianos passarão a ser certificados por um organismo dependente do poder central.

O PÚBLICO sabe que deixar de ter uma CVR é uma pretensão antiga de quem gere os destinos dos vinhos regionais e que isso se prenderá sobretudo com a convicção de que, estando estes debaixo da alçada de um instituto público, teriam mais oportunidades de recorrer, por exemplo, a fundos públicos.

As alterações à orgânica do IVV Açores, criado em 2022, mas ainda não implementado, foram publicadas esta segunda-feira em Diário da República. O decreto legislativo regional, aprovado em Dezembro na Assembleia Legislativa dos Açores, prevê a integração no IVV do património e dos recursos humanos da CVR, que será extinta.

"Após a extinção da Comissão Vitivinícola Regional dos Açores — ​CVR Açores, nos termos dos seus estatutos e da legislação em vigor, as respectivas competências transitam para o IVV Açores, IPRA", lê-se num artigo aditado no novo diploma.

Também o património da CVR, "incluindo imóveis, equipamentos, viaturas e outros bens móveis, transita para o IVV Açores". Os trabalhadores da CVR, em funções à data da extinção, "podem ser integrados na administração pública regional".

Se forem detentores de contrato de trabalho, "podem ser opositores aos procedimentos concursais destinados à constituição de vínculos de emprego público por tempo indeterminado que sejam abertos pelo IVV Açores", para o respectivo quadro regional de ilha de residência.

O direito de candidatura "aplica-se apenas aos procedimentos concursais para ocupação dos postos de trabalho, na categoria base das carreiras, correspondentes às funções ou actividades que o trabalhador se encontre a executar". No "prazo máximo de 30 dias a contar da data de entrada em vigor" do diploma, será aberto um procedimento concursal "ao qual só se poderão candidatar os trabalhadores da CVR".

O tempo de exercício de funções na CVR Açores, actualmente dirigida por Vasco Paulos, "é contabilizado para efeitos de duração do decurso do período experimental" e, sendo por tempo indeterminado, "releva para efeitos de atribuição da posição remuneratória aquando do recrutamento".

A CVR "pode ceder, ao abrigo do regime de cedência de interesse público, ao IVV Açores, os trabalhadores detentores de contrato de trabalho por tempo indeterminado", sendo que os acordos de cedência vigoram até à celebração de um contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com o IVV.

O novo diploma altera também o grau de equiparação do presidente do conselho directivo, que na primeira versão era equiparado a director de serviços e passa agora a ser equiparado a director regional.

A composição do conselho consultivo, órgão de consulta, apoio e participação na definição das linhas gerais de actuação do IVV Açores, também sofre algumas alterações com o novo diploma. Além dos directores regionais com competência em Agricultura, Comércio e Indústria e Turismo, passa também a integrar o director regional com competência em Ambiente. Mantém-se um representante da Federação Agrícola dos Açores, mas deixam de participar representantes das associações empresariais.

Passam a integrar o órgão consultivo representantes de três adegas cooperativas, das ilhas Graciosa, Pico e Terceira, representantes das três Denominações de Origem (DO) e um representante da Indicação Geográfica Açores, bem como um representante de produtores regionais de aguardentes e licores de vinhos não-certificados.

No conjunto das três DO — Pico, Biscoitos (ilha Terceira) e Graciosa; nas outras ilhas há vinha, mas essas áreas não são significativas —, os Açores têm cerca de 1.000 hectares de vinha, quase toda na ilha do Pico (cerca de 900 hectares).

Três regiões na esfera pública

A criação de um Instituto da Vinha e do Vinho nos Açores foi proposta pelo executivo açoriano (PSD/CDS/PPM) e aprovada na Assembleia Legislativa dos Açores, em Fevereiro de 2022, mas não chegou a ser implementada. Aquando da discussão da proposta de alteração, em Dezembro de 2024, o secretário regional da Agricultura e Alimentação, António Ventura, justificou o atraso na alteração da orgânica, em parte, com o chumbo do Plano e Orçamento da Região para 2024, que conduziu à realização de eleições antecipadas em Fevereiro daquele ano.

"Caíram todos os diplomas que estavam pendentes nesta casa, e caiu também o diploma que alterava o IVV. Quando se fala que há um atraso de dois anos, é preciso também dizer que houve eleições antecipadas e que todos os diplomas caíram. É leviano e irresponsável omitir este facto", afirmou, em plenário.

A alteração foi aprovada por maioria, apenas com o voto contra do deputado da Iniciativa Liberal, que considerou que a proposta continha "ilegalidades e inconstitucionalidades", além de provocar "injustiça laboral", nomeadamente, ao prever que os trabalhadores da CVR "podem ser integrados na Administração Pública Regional, sem serem submetidos a concurso".

Segundo o diploma que cria o instituto, o IVV "é o organismo regional responsável pela execução das políticas regionais relacionadas com o sector vitivinícola e o pilar de garantia do cumprimento de todo o quadro legal e regulamentar que o envolve, bem como da qualidade, da autenticidade e da genuinidade dos vinhos e produtos vitivinícolas regionais, através da respectiva certificação, controlo e fiscalização, contribuindo ainda para a sua promoção e divulgação junto dos mercados consumidores".

Com esta alteração, passam a ser três as regiões vitivinícolas portuguesas cuja promoção e certificação fica sobre o chapéu de um instituto público. Para além do Douro, onde essas competências estão com o Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP), também a Madeira tem um organismo público, o Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM).