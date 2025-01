Trabalhadores “obrigados” a comunicar previamente objecção de consciência às instituições de saúde, defende Conselho de Ética

Parecer do conselho sobre a objecção de consciência admite que instituições possam contratar profissionais que não sejam objectores para garantir determinados procedimentos dentro do SNS.

Está pronto o parecer sobre a objecção de consciência na saúde que o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) desenvolveu por iniciativa própria e com recomendações “inovadoras, concretas e exequíveis”, nas palavras da sua presidente, Maria do Céu Patrão Neves. No documento defende-se que deve ser obrigatório o objector comunicar previamente a sua condição junto das instituições de saúde em que trabalha e da Ordem que o represente, especificando explicitamente as intervenções que se recusa a realizar por aquele motivo. E admite-se que, “como última opção” para garantir o acesso às intervenções, as instituições de saúde possam “contratar profissionais que afirmem não ser objectores de consciência para o procedimento que seja necessário garantir”.