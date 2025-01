Ordem dos Enfermeiros compra por 11 milhões torre polémica da Santa Casa

A Ordem dos Enfermeiros (OE) comprou, nesta terça-feira, por 11 milhões de euros uma das torres que faziam parte de um bloco com mais dois edifícios, na Avenida José Malhoa, uma das zonas mais nobres da capital, que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) tinha adquirido há 16 anos, num negócio de 32 milhões de euros, e que nunca usou.

A torre foi adquirida em hasta pública e a OE, o único licitador. O valor base de alienação era de 10.862.375 euros. É um edifício bastante grande, composto por dois pisos destinados a estacionamento, com capacidade para 58 lugares (piso -1 e 0), e dez pisos acima do solo destinados a escritórios, sendo que o décimo piso está afecto apenas a área técnica. Ao PÚBLICO, fonte da Ordem dos Enfermeiros explicou que adquiriu este imóvel para poder albergar a sede nacional num só espaço, uma vez que os seus serviços estão, actualmente, divididos. "Era uma necessidade já com vários anos", explicou a mesma fonte, sublinhando o facto de a Ordem estar a suportar gastos com arrendamentos devido à falta de espaço.

No Plano de Actividades e Orçamento da OE para 2024 era mencionado, de facto, que se mantinha "a previsão de aquisição de uma nova sede com o objectivo "de alocar e juntar todos os serviços que funcionam num edifício arrendado e cujos custos têm aumentado, permitindo uma poupança a longo prazo nos gastos e aumentar o património da Ordem”, lia-se no mesmo documento que também previa "investimentos por parte das secções regionais em edifícios, terrenos e reconstrução".

Juntamente com o imóvel adquirido pela OE, foram ainda a leilão um terreno em Lisboa, na Calçada da Boa Hora, com valor base de 13.363.419 euros, e mais três prédios para reabilitação em Oeiras, com valor-base de 782.601 euros. O terreno não teve interessados, mas os três prédios para reabilitação em Oeiras suscitaram o interesse de duas empresas. Os três imóveis acabaram por ser arrematados por 910 mil euros. No total, a Santa Casa arrecadou quase 12 milhões de euros.

Esta foi a segunda vez que a SCML colocou imóveis em hasta pública. Na primeira vez, a 4 de Dezembro, foram alienados quatro imóveis: na Amadora, em Oeiras, no Seixal e na vila alentejana de Odemira. A SCML terá arrecadado cerca de 700 mil euros com estas vendas. A alienação de património faz parte do plano de reestruturação, apresentado em Julho, pela mesa liderada pelo provedor Paulo de Sousa, que tomou posse em Maio de 2024.

Aliás, em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal PÚBLICO, o provedor explicou que o plano de reestruturação que está a ser aplicado prevê um conjunto de alienações de imóveis que pode chegar aos 80 milhões de euros. O objectivo, segundo Paulo de Sousa, é usar parte deste valor para reinvestir na reabilitação de património próprio para ir eliminando os actuais dois milhões de euros gastos em rendas. Os valores arrecadados nas hastas públicas também revertem para os projectos sociais da Misericórdia de Lisboa, cuja missão se estende em áreas como a saúde, educação, cultura e assistência social.

Paulo de Sousa também revelou que o valor total da carteira de activos da SCML, incluindo os que são de serviço próprio e os que são de rendimento, é perto de mil milhões de euros.

A torre adquirida pela Ordem dos Enfermeiros faz parte de um negócio que foi bastante polémico, uma vez que só quase sete anos depois é que se descobriu que os prédios adquiridos pela Santa Casa, em Março de 2008, tinham custado, seis meses antes, 18 milhões de euros ao seu vendedor, Aprígio Santos, antigo presidente do Clube Naval Primeiro de Maio, da Figueira da Foz.

Pedro Santana Lopes, que tomou posse como provedor em 2011, chegou a ordenar um inquérito interno ao negócio, que não apurou qualquer indício criminal, mas mandou parar as obras projectadas pela anterior administração (iam custar mais de 10 milhões de euros), liderada pelo seu antecessor, Rui Cunha. Desde então, outros provedores lhe sucederam e tentaram dar, sem sucesso, uma utilidade ao bloco de edifícios, mas o mesmo continuou votado ao abandono, estando até bastante degradado no seu interior.