Grupo Vita: 15 contactos exclusivamente para solicitar compensações financeiras

Desde o final do ano passado não se alterou o número de pessoas que solicitaram compensações financeiras por alegados abusos sexuais no contexto da Igreja Católica em Portugal, mantendo-se os 61 pedidos já referidos ao PÚBLICO pela presidente do Grupo Vita, Rute Agulhas. Mas, o relatório de actividades desta estrutura, revelado esta terça-feira, indica que desses 61 pedidos, 15 foram feitos por pessoas que contactaram o grupo “pela primeira vez e exclusivamente com o objectivo de solicitarem uma compensação financeira”. Espera-se que os primeiros pagamentos sejam feitos ainda este ano.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt