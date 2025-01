Capacidade técnica ou escolha partidária? Opiniões dividem-se sobre novo CEO do SNS

Álvaro Almeida é o terceiro director executivo do SNS em pouco de dois anos de existência do organismo que foi criado com a promessa de melhorar o funcionamento em rede do serviço público de saúde.

Conhecido o nome do sucessor de Gandra d'Almeida, as reacções na área da saúde dividem-se entre quem aponte o conhecimento que tem da área e a capacidade técnica e também o facto de ser uma "escolha partidária". O economista Álvaro Almeida é o nome escolhido pelo Governo para terceiro director executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS) a assumir o cargo em pouco mais de dois anos de existência deste organismo, que foi criado com a promessa de melhorar o funcionamento em rede do serviço público de saúde.