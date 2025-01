Bombas automáticas de insulina disponíveis nas farmácias no final do mês

As bombas automáticas de insulina para o tratamento da diabetes tipo 1 vão poder ser adquiridas nas farmácias a partir de 31 de Janeiro, segundo uma portaria publicada esta terça-feira em Diário da República.

A portaria cria o regime excepcional de comparticipação de dispositivos médicos de perfusão subcutânea contínua de insulina (PSCI), bem como dos sistemas de monitorização contínua da glicose intersticial para utilização integrada com os dispositivos e respectivos consumíveis, que possam ser utilizados no âmbito do Programa Nacional para a Diabetes.

A prescrição destes dispositivos só poderá ser realizada por especialistas em medicina interna, endocrinologia e pediatria, desde que devidamente autorizados e identificados pelos centros de tratamento, reconhecidos pela Direcção -Geral da Saúde no âmbito da consulta onde o utente é acompanhado.

Segundo a portaria, os dispositivos médicos abrangidos por este regime excepcional são comparticipados a 100% pelo Estado no seu preço, quando destinados a beneficiários do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e dispensados em farmácia de oficina.

"Face à necessidade de melhorar o desempenho do processo actual, e de modo a garantir o alargamento desses dispositivos a um maior número de utentes, a melhor celeridade no acesso por parte do utente, melhorar a monitorização da prescrição e dispensa por utente, bem como promover a sustentabilidade do SNS através do mercado concorrencial, considera-se necessário alterar o actual circuito de acesso a estes sistemas, passando a dispensa a ser realizada em farmácia de oficina, no quadro do Sistema Nacional de Avaliação de Tecnologias de Saúde", lê-se no diploma.

Farmácias "estão preparadas"

Numa nota enviada à agência Lusa, a presidente da Associação Nacional das Farmácias (ANF), Ema Paulino, congratula-se com o avanço da medida anunciada pelo Governo, assegurando que "as farmácias estão preparadas para garantir o acesso seguro e em proximidade em todo o país".

"A participação das farmácias na estratégia do SNS para as pessoas que vivem com diabetes tipo 1 vem melhorar a acessibilidade aos dispositivos e respectivos consumíveis e, aliada à adequada intervenção profissional, traz ganhos em saúde para o SNS e na melhoria da qualidade de vida das pessoas, nomeadamente através da diminuição das complicações agudas e crónicas da diabetes", afirma Ema Paulino.

O programa integrado de tratamento das pessoas com diabetes tipo 1 pretende garantir a disponibilização destes dispositivos a todos os potenciais beneficiários com desenvolvimento progressivo até 2026.

Segundo a Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal (APDP), a utilização destas bombas pode proporcionar uma melhor compensação, assim como uma redução em 80% do número de picadas nos dedos e 95% do número de injecções que uma pessoa com diabetes tipo 1 tem de dar por ano, contribuindo para uma melhoria significativa da qualidade de vida.

A APDP estima que serão mais de 30.000 as pessoas que vivem com diabetes tipo 1 em Portugal, 5000 das quais serão crianças e jovens. A diabetes tipo 1 é uma doença autoimune em que o sistema imunológico da própria pessoa compromete o funcionamento das células do pâncreas que produzem insulina.