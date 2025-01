Álvaro Almeida é o novo director executivo do SNS

O economista Álvaro Almeida é o novo director executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS). A informação foi avançada pelo Observador e apurada pelo PÚBLICO na manhã desta terça-feira.

Álvaro Santos de Almeida substitui António Gandra d’Almeida, que se demitiu do cargo após uma investigação jornalística ter revelado que o agora antigo director executivo tinha somado funções irregularmente.

Álvaro Santos Almeida foi deputado do PSD e candidato à Câmara Municipal do Porto nas eleições autárquicas de 2017. O novo director executivo do SNS tem um doutoramento em Economia pela London School of Economics and Science, é professor associado na Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Esteve à frente da Entidade Reguladora da Saúde entre 2005 e 2010.

Em finais da década de 1990, o economista renunciou à sua carreira em Washington, nos Estados Unidos da América, onde trabalhava no Fundo Monetário Internacional (FMI), para regressar ao Porto.

Nascido na freguesia da Sé, no centro histórico, Álvaro Fernando Santos Almeida considera-se um candidato pouco convencional, como escreveu o PÚBLICO, em Abril de 2017, a propósito da sua candidatura à Câmara Municipal do Porto. À data, o economista assumia-se mesmo como “um candidato fora da caixa”. “Não sou militante e não tenho um histórico de actividade partidária. Não tenho as características de um candidato”, dizia então.