Aprecie com moderação

Tente se desligar do celular e das redes sociais por alguns momentos do dia para viver a vida real, ler um bom livro, conversar com as pessoas. É fundamental para a saúde mental.

Você já parou para olhar o contador do seu celular e ver quanto tempo gasta rolando feeds infinitos nas redes sociais? É possível que você esteja online por mais horas do que vivendo a vida real aqui e agora. Pode parecer contraditório, mas eu, enquanto jornalista e produtora de conteúdo digital, me pego preocupada com esse tipo de comportamento, e acredito que você também.

Muitas invenções e tecnologias, logo que chegaram à população em geral, foram usadas desenfreadamente sendo necessário a criação de regulamentos para frear os exageros. Foi assim com advento do automóvel e do cinto de segurança. Foi preciso criar leis para evitar abusos de velocidade e obrigar o uso de cinto em nome da segurança e da proteção da vida.

Com o uso do celular, acredito que um dia as regras terão que apertar para todos, senão ficaremos totalmente dependentes dessa tecnologia, o que afeta, principalmente, nossa saúde mental. Afinal, passar o dia inteiro (e a noite para alguns) com os olhos grudados nas telinhas brilhantes do celular suga o nosso tempo livre com nossos próprios pensamentos e com as relações reais que poderíamos ter. Sem contar que nunca vamos atingir o ideal da aparência ou da vida apresentada nas redes por celebridades e influenciadores digitais.

Mas a solução para isso seria abandonar para sempre o aparelho e viver numa bolha? Claro que não! Após anos criando conteúdo para redes sociais, fui aprendendo que o melhor é estabelecer pequenos hábitos que nos deixem levar uma vida equilibrada, sem abusar da tecnologia.

Ao invés de ficar o tempo todo conectada e rolando o feed até enquanto caminhava na rua, estabeleci horários para criar meus conteúdos e outros dedicados a responder mensagens de seguidores e interagir com os perfis que sigo. Quando expira o momento de estar conectada, vou fazer outras coisas que não requerem a tecnologia, como ler um livro ou ir a uma cafetaria no final de uma tarde fria.

Antes de dormir, costumava sempre dar uma última olhada nas mensagens de e-mail e do whatsapp e, quando via, já era madrugada e minha noite de sono estava comprometida. Agora, faço essa checagem depois do jantar e deixo um intervalo para relaxar antes de dormir, fazendo meditação ou lendo um bom livro.

São pequenas táticas que funcionam se nos dedicarmos a colocá-las em prática. O uso do celular já está proibido durante as aulas das escolas brasileiras. Não esperemos que mais proibições cheguem e que nos tornemos vítimas totais desse aparelhinho que também é essencial em nossas vidas. Apreciemos seu uso com moderação e equilíbrio.

Câmbio e desligo!