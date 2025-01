Governo destina quase € 6 milhões à AIMA para acelerar residência de imigrantes

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



O Governo vai liberar € 5,97 milhões (R$ 38,2 milhões) à Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA). A Resolução n.º 7/2025, que trata do assunto, foi publicada na edição desta terça-feira (21/01) do Diário da República. A decisão de engordar o caixa da AIMA foi tomada em 9 de janeiro, durante reunião do Conselho de Ministros, na residência oficial do primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Os recursos serão destinados para a continuidade das atividades da força-tarefa (estrutura de missão), iniciada em setembro de 2024, para destravar os mais de 400 mil processos pendentes de autorização de residência em Portugal feito por imigrantes. A promessa do Governo foi a de zerar esse estoque até 30 de junho deste ano.

Segundo o ministro da Presidência do Conselho de Ministros, António Leitão Amaro, mais de 200 mil processos saíram dos escaninhos. Pelo menos 6 mil pessoas que já passaram pelos centros da AIMA receberam os cartões de residência.

Os quase € 6 milhões para a AIMA refletem a urgência de regularizar os imigrantes no país, um pedido feito por empresários, que sofrem com a escassez de mão de obra em vários setores. Sem documentos oficiais, esses cidadãos acabam aceitando subempregos e vivendo na precariedade. Hoje, a AIMA tem 20 centros de atendimento dentro da força-tarefa.

A agência para migrações terá a responsabilidade de executar os gastos previstos no Orçamento plurianual de 2024-2025, financiado com recursos próprios. A AIMA já arrecadou € 58 milhões com os pagamentos de taxas pelos imigrantes em processo de regularização. É desse montante que sairão os quase € 6 milhões de euros.

Parcerias e eficiência

Com foco em descentralizar e otimizar o atendimento aos imigrantres, o Governo estabeleceu parcerias com municípios e entidades da sociedade civil. Essas colaborações permitirão a instalação de postos de atendimento e a utilização de mediadores socioculturais para garantir um suporte personalizado aos cidadãos que dependem da AIMA.

Dos recursos liberados para a agência, os municípios ficarão com € 1,63 milhão (R$ 10,4 milhões) para a abertura de postos de atendimento em suas áreas, enquanto as entidades da sociedade civil, que incluirão mediadores socioculturais, serão apoiadas com até € 4,34 milhões (R$ 27,8 milhões). O dinheiro bancará os investimentos em tecnologia para a coleta de dados biométricos de imigrantes e em mais pessoal para a triagem de documentos nos centros de atendimento.

A resolução publicada no Diário da República destaca a relevância dos mediadores socioculturais no processo, conforme definido pela Lei n.º 105/2001. Esses profissionais desempenham papel essencial na integração de imigrantes e minorias étnicas, promovendo o diálogo intercultural e a coesão social.

Urgência e impacto

Segundo o Governo, o atraso na solução dos mais de 40 mil processos tem gerado consequências dramáticas para os imigrantes, que enfrentam incertezas quanto aos seus direitos fundamentais. A aprovação do pacote orçamentário busca assegurar que o prazo de 30 de junho de 2025 para a regularização das situações pendentes seja cumprido.

A resolução já está em vigor e valida os protocolos de colaboração já celebrados, garantindo a continuidade dos trabalhos. Com isso, espera-se não apenas acelerar os processos pendentes na AIMA, mas também melhorar a qualidade do atendimento oferecido aos imigrantes, promovendo maior integração e segurança.

Com esta iniciativa, o Governo reafirma seu compromisso em enfrentar os desafios da imigração e da inclusão social, promovendo um sistema mais ágil e humanizado para atender às demandas da população migrante.