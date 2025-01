O difícil dilema de mudar para o exterior e deixar os pais idosos no Brasil

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Tomar a decisão de morar fora já não é fácil para a maioria dos brasileiros. Quando os pais ficam no Brasil, então, alguns acabam perdendo a coragem. Outros seguem no seu propósito, tentando amenizar a saudade com viagens mais frequentes ao país de origem. Ou com longas videochamadas. A maior preocupação entre os expatriados é com a velhice dos entes queridos. É não estar ao lado do pai ou da mãe caso eles adoeçam e precisem de mais cuidados. Ou, no pior dos cenários, venham a falecer.

No exterior há 22 anos, com passagens pelos Estados Unidos e pela China, a guia conferencista Lívia Frossard, 54 anos, teme que algo aconteça à sua família na sua ausência. “Eu morro de medo de não ter tempo de ver os meus pais pela última vez. Depois que eles fizeram 70 anos, essa sensação aumentou”, diz a filha da professora, arquiteta e urbanista Elane Frossard Barbosa, 78, e do político Vivaldo Barbosa, 82.

Foto Morando na França, Lívia Frossard faz questão de ir pelo menos uma vez por ano ao Brasil a fim de ver os pais Elane e Vivaldo Julia Aldenucci

A guia, que atualmente vive na França com o marido, o engenheiro de computação André Vincent, 54, e as duas filhas, Elisa, 19, e Sofia, 17, tenta ficar mais perto dos pais com idas ao Rio de Janeiro, onde eles moram. “Mas são apenas duas ou três semanas por conta das férias escolares”, explica. “Quando a minha caçula for para a faculdade, quero ter mais tempo com eles para ajudá-los no que for preciso.”

De Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a professora de inglês Bárbara Carvalho, 29, não esquece o dia 2 de março de 2018, quando se despediu de seus pais: Wladimir, 67 anos, músico e militar aposentado, e a dona de casa Sonia, 66. Com lágrimas nos olhos, ela foi de ônibus de sua cidade até São Paulo, onde pegou um voo para Portugal.

“Eu olhava pela janela do ônibus e só sabia chorar. Doeu vê-los chorar, não saber quando voltaria a encontrá-los e abraçá-los. A ideia inicial era ficar fora por apenas dois anos, porém, muita coisa aconteceu e deixou de acontecer desde que pisei do lado de cá”, relembra Bárbara. Ela não se queixa de sua escolha, mas acredita que, hoje em dia, a mudança seria mais árdua. “Quando olho para trás, não me arrependo, mas tenho uma noção muito maior da saudade que a família deixa”, afirma.

Dor e envelhecimento

Bárbara chegou à capital portuguesa com duas malas (enormes!) e um sonho. “É clichê, mas é verdade. Além de estudar e consolidar a minha carreira, queria conhecer pessoas, lugares, comidas. Não tive dúvida de que queria vir e, naturalmente, me ‘separar’ dos meus pais. Mas chorei muito desde que os vi pela última vez. Doeu no fundo do coração”, ressalta.

Foto Bárbara Carvalho recebeu a mãe, Sonia, em Portugal. "Foi uma alegria mostrar a minha nova vida para ela e meu pai" Arquivo pessoal

Três anos depois, em 2021, Wladimir e Sonia visitaram a filha em Portugal. Para Bárbara, foi o momento de mostrar seu novo lar aos pais. “Foi tão gostoso poder recebê-los na minha casa, partilhar da minha rotina, do meu estilo de vida e dos lugares encantadores de Lisboa. Eles adoraram a cidade, como já era de se esperar”, diz. “Mas, por conta da diferença de valor entre o euro e o real, é mais provável que eu faça o trajeto até Campo Grande, que também é longo, dura 16 horas”, diz.

Assim como Lívia, a professora de inglês põe a passagem dos anos na balança. “É pensar que os meus pais estão envelhecendo, e eu não estou ‘vivendo a vida’ com eles. Acho que é um sentimento comum de quem está na mesma situação que a minha. Se alguém souber a solução, agradeço que me diga!”, brinca. “Quando penso no tempo em que não estamos juntos, e que não volta mais, e que um dia pode ser tarde demais, é inevitável não ficar triste. E me pergunto: será que eu deveria voltar? Será que o meu lugar é ao lado da minha família? Quando é que pode ser tarde demais? Felizmente, não me apego a este sentimento, pois sei que tive uma escolha e, honestamente, acho que escolhi bem. Eles também sempre me apoiaram nesta jornada, o que torna o caminho menos pesado”, frisa.

Atualmente, Bárbara só vai ao Mato Grosso do Sul para ver os familiares. “Quando penso no Brasil, penso em casa, ou seja, vejo-me, no futuro, ficando mais perto da família. Quero passar mais tempo com aqueles que eu amo e ter maior facilidade em visitá-los. Ainda não sei como ou quando isso vai acontecer, mas vou encontrar alguma maneira de conciliar essas minhas duas vidas.”

Para matar a saudade

Depois de ter morado três anos e meio na Irlanda, e, atualmente, vivendo em Portugal, a advogada mineira Amanda Dornelas, 32, integra o time de imigrantes que tem os pais no Brasil. Mais uma vez a idade deles, avançada ou não, entra na conversa. “Apesar de serem saudáveis, eles estão envelhecendo”, suspira. “Também sinto falta do contato físico.”

Foto Amanda Dornelas e a mãe, Edina: o que mais preocupa a brasileira é o envelhecimento dos pais Arquivo pessoal

Por isso, Amanda, que trabalha com relacionamento de clientes de uma rede de restaurantes, está contando os dias para aproveitar as férias do verão europeu com a mãe, Edina, 61, que é diretora de uma escola de educação infantil em Barbacena, Minas Gerais, e o pai, Miguel, 64, aposentado da Aeronáutica. “Ela foi me visitar na Irlanda, depois, fomos para Paris, Londres. Meu pai é mais caseiro. Mas, quando estamos juntos, passeamos bastante. É um bom jeito de matar a saudade”, conta.

“A saudade nunca acaba. E tem épocas que sofro mais, como Natal, Páscoa e aos domingos, que eram momentos que eu passava em família”, aponta a investigadora científica Hadassa Oliveira, 32. Há sete anos em Portugal e sem ir ao Brasil desde 2023, ela é filha dos professores Ivoneide, 62, e João, 58, que vivem em Goiânia. “Os anos passam e a gente acaba se adaptando, mas a falta deles continua”, assinala.

Filha da professora aposentada Marta Ferreira Pimentel, 74, (o pai já faleceu), a analista de sistemas Juliana Pimentel, 46, admite que deixar os familiares do outro lado do Atlântico foi um projeto muito discutido com o marido, Rafael Argenta, 48, que também trabalha na área de tecnologia. “Esse ‘peso’ começou lá atrás, bem antes de vir para cá, quando o meu marido já tinha a ideia de morar em Portugal. Minha irmã, minha mãe e eu somos uma unidade muito forte na minha vida, não me imaginava longe delas. Mas houve um momento, com mais foco no que eu queria, que decidi me mudar para cá”, afirma.

Juliana sente-se mais segura pelo fato de a mãe ser uma idosa autônoma. “É independente física, financeira e emocionalmente. Tem suas próprias atividades, nunca está parada. Junto com meu padrasto, ela viaja bastante para dentro e fora do Brasil”, diz. “Desejo que eles envelheçam saudáveis, e é o que assisto.”

Foto Juliana Pimentel não se imaginava longe de mãe, Marta, até se mudar para Portugal Arquivo pessoal

Mesmo assim, a analista de sistemas embarca pelo menos uma vez por ano, com o marido e os dois filhos, Felipe, 18, e Gabriel, 14, para o Rio de Janeiro, onde residiam. “Eu podia estar mais presente”, avalia. “Mas minha mãe vem sempre a Portugal, então, basicamente, estamos sempre a contar seis meses uma longe da outra”, destaca.

Sentimento de culpa

Além da saudade, segundo a psicanalista Fabiana Agapito, 46, especialista em luto emigratório, a culpa é um tema recorrente entre os imigrantes. Mas o que esse sentimento causa em cada um é diferente. “É normal e até saudável se questionar se a mudança vale a pena por deixar os pais idosos no Brasil. Realmente existe o risco de perder alguém morando fora. Mas são escolhas de vida. E esses pais também seguiram o caminho deles”, diz. E complementa: “Mas ninguém precisa viver o luto antes da hora ou estar no leito de morte. Tudo vai depender da história que cada um teve com a sua família”, acrescenta.

Por outro lado, ressalta Fabiana, há pais e irmãos que fazem chantagem com o expatriado, provocando cobranças internas e externas. “Os avós dizem coisas como ‘tiraram meus netos de mim’. Em alguns casos, os irmãos também prejudicam, achando que o imigrante está passeando, enquanto ele está no Brasil cuidando do idoso. E são coisas que podem acabar impedindo a pessoa de prosperar no exterior, porque ela vai sentir a culpa do sucesso”, frisa.

Resolver o conflito levando os pais para viver no estrangeiro, de acordo com a psicanalista, pode não ser uma boa ideia. “Às vezes é até um ato egoísta desenraizar o pai e a mãe no final da vida. Tem filhos autoritários que, para não se sentirem culpados, arrastam o idoso com eles, sendo que a maioria não gosta nem de mudar de casa”, avisa. “E tem filhos que estão mais próximos dos pais vivendo fora do que aqueles que moram ao lado.”