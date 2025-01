PS quer saber se Governo vai repor mecanismo para baixar preço dos combustíveis

O PS acusou esta terça-feira o Governo de se esconder em retórica sobre os combustíveis e quer saber se vai reintroduzir o mecanismo para baixar o preço, referindo que quando este foi criado o gasóleo e gasolina estavam mais baratos.

Em declarações à agência Lusa, o deputado do PS António Mendonça Mendes explicou o objectivo da pergunta que os socialistas enviaram, através do Parlamento, ao ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, sobre a revisão das taxas unitárias do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP) na sequência do aumento dos combustíveis. "Aquilo que é preciso é que o Governo não se esconda em retórica e de uma vez por todas venha dizer se vai ou não repor o mecanismo que o PS introduziu para baixar a factura dos combustíveis aos portugueses", defendeu.

Segundo o antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, o Governo "primeiro disse que não ia aumentar nenhum imposto e aumentou os impostos sobre os combustíveis no dia 1 de Janeiro".

"Em segundo lugar, o primeiro-ministro veio dizer que estaria disponível para reintroduzir o mecanismo de devolução, através do ISP, da receita a mais que o Estado está a cobrar no IVA pelo aumento do preço dos combustíveis", referiu.

PS: Governo "tem de concretizar"

No entanto, para o antigo governante esta decisão "não pode ser para daqui a três, quatro ou cinco semanas", como apontou Luís Montenegro, porque a primeira vez que o Governo socialista introduziu este mecanismo "o preço do gasóleo e da gasolina estavam mais baixos do que estão agora". "O Governo não pode vir anunciar uma intenção. O Governo tem que concretizar em que circunstâncias é que concretizará essa mesma intenção", defendeu.

Para Mendonça Mendes "basta de generalidades" da parte do Governo do PSD/CDS-PP porque "é tempo de o Governo governar de forma competente e isso passa por dar previsibilidade aos cidadãos".

"Sabendo nós que neste momento o preço está mais elevado do que quando a medida foi introduzida pelo Governo socialista, então até quanto é que o preço tem que subir para que o Governo vá intervir", perguntou.

Na pergunta, a que a agência Lusa teve acesso, os socialistas recordam a "conjuntura em que o anterior Governo decidiu implementar a descida das taxas unitárias do ISP em função do aumento da receita do IVA por litro de combustível", referindo que esta é "semelhante à verificada actualmente".

"Tendo em conta os preços actuais da gasolina e do gasóleo e as perspectivas para o seu aumento, e conhecendo os critérios adoptados anteriormente, quais são as condições objectivas em que o Governo considera começar a ajustar as taxas unitárias do ISP por conta do aumento da receita do IVA por litro de combustível", perguntam.

Os deputados do PS questionam ainda se o Governo "está o governo disponível para reverter, de imediato, o aumento das taxas unitárias do ISP que está em vigor desde 1 de Janeiro" tendo em conta os aumentos esperados do preço por litro da gasolina e do gasóleo.

Na segunda-feira, o primeiro-ministro defendeu que a subida registada esta semana no preço dos combustíveis não é suficiente para "provocar uma mexida do ponto de vista da acção do Governo", garantindo que o fará quando for necessário.

No mesmo dia, o líder do PS, Pedro Nuno Santos, desafiou o Governo a "dizer a verdade" aos portugueses, assumindo que aumentou o ISP. A partir de segunda-feira o gasóleo vai custar aproximadamente mais 5,5 cêntimos por litro, enquanto o valor da gasolina ficará três cêntimos mais caro, de acordo com as previsões do Automóvel Club de Portugal (ACP).