Presidenciais: As guerras fratricidas vão levar à derrota do PS?

Augusto Santos Silva defendeu, no Jornal 2 da RTP, que é preciso "continuar a trabalhar" para encontrar um bom candidato à Presidência da República, acusando António José Seguro de não cumprir "os requisitos mínimos". Esse candidato poderá ser o próprio, que continua a manter em aberto uma eventual candidatura a Belém, mas também António Vitorino, que "cumpre todos os requisitos". Continuam os jogos de bastidores no Partido Socialista?

