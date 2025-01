PCP diz que Governo está isolado na lei dos solos e pede que PS vote pela revogação

Proposta do executivo continua envolta em polémica. PAN diz que o Governo “está a falhar na defesa do ambiente” e pediu uma avaliação do impacte ambiental da lei.

O PCP considera que o Governo está isolado na lei dos solos e desafiou o PS a votar pela sua revogação, defendendo que as alterações ao regime promovem a especulação imobiliária. Em declarações aos jornalistas no Parlamento, após uma reunião com especialistas na lei dos solos, o secretário-geral do PCP considerou que é urgente revogar o decreto-lei do Governo sobre esta matéria, que será sujeito a apreciação parlamentar esta sexta-feira, após um pedido conjunto do BE, PCP, Livre e PAN. Já o PAN pediu entretanto ao Governo uma avaliação do impacte ambiental da lei.