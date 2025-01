Marcelo convoca novo Conselho de Estado e convida Mario Draghi

Este será o segundo encontro do órgão consultivo do Presidente da República este ano. Draghi estará presente para discutir o futuro da União Europeia, detalha Presidência da República.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, convocou uma nova reunião do Conselho de Estado para o próximo dia 29 de Janeiro, pelas 16h, na qual irá participar o ex-presidente do Banco Central Europeu (BCE) Mario Draghi e o antigo primeiro-ministro italiano.

De acordo com a nota publicada esta terça-feira no site da Presidência da República, "a reunião do Conselho de Estado abordará as perspectivas e os desafios sobre o futuro da União Europeia, com a participação do convidado Mario Draghi".

A intenção de convidar Draghi já tinha sido avançada por Marcelo Rebelo de Sousa, mas a data ainda não era conhecida. Esta não será a primeira vez que o economista participa num encontro do Conselho de Estado a convite de Marcelo Rebelo de Sousa. Quando era presidente do BCE, cargo que exerceu entre 2011 e 2019, Draghi esteve entre os conselheiros de Marcelo para falar sobre a situação económica e financeira da Europa.

Esta será a 38.ª reunião do Conselho de Estado durante e acontecerá apenas 12 dias depois da anterior, que se realizou em 17 de Janeiro, nos termos da Constituição, para efeitos da dissolução da Assembleia Legislativa Regional da Madeira. com Lusa