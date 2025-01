Gémeas: jornalista diz que Marcelo não agiu da mesma forma noutros casos

Sandra Felgueiras, jornalista da TVI/CNN, defendeu, nesta terça-feira, que o tratamento dado pela Presidência da República ao caso das gémeas foi diferente do dado noutras circunstâncias.

Durante uma audição na comissão parlamentar de inquérito (CPI), Sandra Felgueiras argumentou que “Belém não agiu da mesma forma” noutros casos semelhantes. A jornalista disse que teve acesso a "todos os outros casos sobre a mesma doença, em que o Presidente da República também tinha sido alvo de pedido de ajuda, e eram todos diferentes". Em “nenhum” outro o "Presidente da República pediu que fosse uma assessora a tratar pessoalmente do assunto", sinalizou. Nos restantes casos, “o assunto é encaminhado para o Governo”.

Marcelo Rebelo de Sousa reencaminhou o pedido do filho sobre as crianças para o chefe da Casa Civil, Fernando Frutuoso de Melo, perguntando se Maria João Ruela, assessora da Casa Civil para os Assuntos Sociais, poderia perceber do que se tratava.

O caso das gémeas foi tornado público em Novembro de 2023, através de uma reportagem de Sandra Felgueiras no programa Exclusivo, da TVI.

Na CPI, a jornalista queixou-se da "resistência" de Belém em divulgar informação. De acordo com Sandra Felgueiras, a Presidência da República recusou-se a partilhar o dossier com a correspondência trocada entre Nuno Rebelo de Sousa, o pai e a Casa Civil, relativa a este tema.

Sandra Felgueiras terá contactado Marcelo Rebelo de Sousa a 23 de Outubro, indicando que precisava de falar com o chefe de Estado, mas sem especificar o tema. No mesmo dia, um outro jornalista da TVI enviou um email com questões sobre o caso para o Hospital de Santa Maria. O Presidente da República terá contactado esse mesmo jornalista, dizendo que deu o mesmo seguimento ao caso que dá a outros. “Como é que sabia de algo que nunca lhe perguntámos?”, questionou Sandra Felgueiras, na CPI.

Marcelo Rebelo de Sousa garantiu, nessa altura, que ia pedir informação sobre o caso ao chefe da Casa Civil, mas, uma semana depois – data para que ficou marcada uma entrevista com a TVI –, disse não se lembrar de nenhum contacto nem do filho, nem da nora sobre o tema.

O chefe de Estado “não quis que eu visse isto, não quis que o país visse isto, não quer que se fale neste assunto”, argumentou a jornalista. “Se o Presidente me tivesse respondido, às tantas não estávamos aqui”, disse.