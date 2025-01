Isto é o fim do CEO do SNS e da ministra da Saúde?

Marcelo está a vaticinar um fim para o cargo de CEO do SNS?

O Presidente da República considerou nesta quarta-feira que a Direcção Executiva do Serviço Nacional de Saúde "correu mal até aqui" considerando a nomeação de Álvaro Almeida como "uma solução defensiva". Marcelo está a vaticinar um fim para o cargo de CEO do SNS?

