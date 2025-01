Como responder à pergunta “Porque devemos contratar-te?”

Pode ser no início da entrevista ou no final. Se participaste em algum processo de recrutamento, provavelmente ouviste a pergunta "por que devemos contratar-te?".



Primeiro, vamos perceber o lado dos recrutadores. Por que é que fazem essa pergunta? Avalia a clareza que o candidato tem em relação às suas habilidades e ao valor que pode trazer para a empresa, explica Hosana Azevedo, responsável dos recursos humanos do Infojobs.

É importante mostrar na resposta que entendeste as obrigações da vaga e para onde queres ir, aponta Felipe Pezarini, consultor de recursos humanos do Itaú Unibanco.

"Procuramos pessoas que tenham muita visão de quem elas são, conhecem bem os desafios da organização e que, de facto, vão acrescentar algo novo para uma necessidade da equipa", pontua.

E qual é o peso desta pergunta para a admissão ou recusa de um candidato? Não vai determinar, sozinha, a entrada na empresa.

"Mesmo que não consiga sair-se bem nessa pergunta ou não consiga trazer tudo que gostaria, têm outras oportunidades ao longo da entrevista de demonstrar conhecimentos técnicos e soft skills", explica Azevedo.

Também não é preciso ser um óptimo orador, mas é importante organizar ideias e trazer elementos relevantes, afirma Pezarini.

Agora, vamos às dicas: como construir uma boa resposta?



É preciso ter em mente dois pontos principais antes de falar com o recrutador:



1. Conhecer bem a vaga e a empresa

Faz um estudo detalhado dos requisitos que são importantes para a posição e procura informações sobre a empresa — quais são os valores, a cultura e qual o propósito, por exemplo.



↳ É possível encontrar informações no próprio site da empresa, mas vale procurar em plataformas de negócio, como o LinkedIn ou Glassdoor, o que as pessoas que trabalham, ou já trabalharam, têm a dizer sobre o local.



2. Tem em mente os teus pontos fortes

Consegues adaptar-te facilmente? Comunicas bem? Consegues resolver problemas rapidamente?



Analisa, determina e aprende a explicar ao entrevistador as tuas melhores habilidades.



A resposta ideal, segundo os especialistas, precisa de unir três elementos: autoconhecimento, compatibilidade do perfil com a vaga e desejo de estar na organização. Esse equilíbrio demonstra que entendes os pontos fortes, sabes como os relacionar com a empresa e mostras que podes ser uma boa escolha para a equipa, pontuam os entrevistados.

Explico um pouco melhor cada um deles:



Autoconhecimento: fala sobre resultados positivos que tiveste noutros locais. Se nunca trabalhaste antes, cita as tuas qualidades.



Compatibilidade: as conquistas ou pontos positivos podem ajudar na empresa? Explica como a tua boa comunicação pode ajudar a equipa a fechar mais parcerias ou conquistar mais clientes, por exemplo.



Desejo: mostra que conheces a empresa e que ela está alinhada com o que acreditas e esperas para o teu futuro profissional.



Estes pontos mostram que o candidato tem, de facto, conhecimento sobre si, sobre a empresa, e consegue relacionar bem os dois, explica Azevedo.



E as respostas consideradas más? São aquelas em que o candidato fala só sobre a empresa ou sobre si mesmo, diz Pezarini.

"Ou vai muito para lugar da demanda, ou muito para o lugar da empresa e esquece-se de fazer uma mescla desses dois mundos" aponta o consultor de RH do Itaú.

Importante: não há uma regra que determine o tempo exacto para a resposta, mas os especialistas sugerem controlo e objectividade.



↳ 2 minutos é o quanto deves gastar, segundo Pezarini.

"Sê objectivo. Uma resposta como essa pode ser completa e ter esses minutos de duração", diz ele.

↳ 3 a 5 minutos, no máximo, é o que deve durar a resposta, acredita Azevedo, da Infojobs.

"Se o candidato se estender por muito tempo, ele dá menos possibilidades do entrevistador conhecê-lo com outros tópicos importantes".

Exclusivo PÚBLICO/Folha de S. Paulo

​Nota do editor: o PÚBLICO respeitou a composição do texto original, com excepção de algumas palavras ou expressões não usadas em português de Portugal.