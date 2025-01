“Existem dois géneros”: primeiras ordens de Trump reduzem diversidade e direitos LGBTQ+

Trump diz que apenas dois géneros, masculino e feminino, serão reconhecidos

Medidas enfrentam reacções negativas de grupos de defesa dos direitos civis

Os Estados Unidos reconhecerão apenas dois géneros, masculino e feminino, que são inalteráveis, ordenou o Presidente Donald Trump na segunda-feira, 21 de Janeiro, ao mesmo tempo que pôs termo a uma série de políticas destinadas a promover a igualdade racial e a proteger os direitos das pessoas LGBTQ+.

A ordem exige que o Governo use o termo “sexo” em vez de “género”, ao mesmo tempo que obriga a que os documentos de identificação emitidos pelo Governo, incluindo passaportes e vistos, se baseiem no que descreveu como “a classificação biológica imutável de um indivíduo como homem ou mulher”.

Horas depois de assumir o cargo, Trump cumpriu as promessas de campanha de reverter as políticas postas em prática pelo Governo Biden, que priorizou a implementação de medidas de diversidade em todo o Governo federal.

Trump revogou 78 ordens executivas assinadas por Joe Biden, incluindo pelo menos uma dúzia de medidas de apoio à igualdade racial e de combate à discriminação contra pessoas LGBTQ+.

Entre as revogações, Trump rescindiu duas ordens que Biden assinou no seu primeiro dia de mandato há quatro anos, uma promovendo a igualdade racial para comunidades mais vulneráveis e outra combatendo a discriminação com base na identidade de género ou orientação sexual.

“Forjaremos uma sociedade que seja daltónica e baseada no mérito. A partir de hoje, a política oficial do Governo dos Estados Unidos será a de que existem apenas dois géneros, masculino e feminino”, disse Trump.​

Activistas recusam-se “a recuar”

As decisões de Trump no sentido de eliminar muitas políticas de diversidade, equidade e inclusão (chamadas medidas DEI) e de reduzir drasticamente os direitos das pessoas trans coincidiram com o feriado do Dia de Martin Luther King Jr., em comemoração do líder dos direitos civis.

Os defensores e grupos de direitos civis e humanos prometeram imediatamente proteger as minorias e desafiar a agenda de Trump.

“Recusamo-nos a recuar ou a ser intimidados. Não vamos a lado nenhum e vamos lutar contra estas disposições prejudiciais com tudo o que temos”, afirmou Kelley Robinson, presidente da Human Rights Campaign, o maior grupo de defesa dos direitos LGBTQ+ nos EUA, num comunicado.

Os defensores dos direitos afirmaram que quaisquer retrocessos nos direitos dos DEI e das pessoas transgénero implementados por Trump seriam um ataque aos esforços dos activistas para garantirem políticas equitativas.

Muitas empresas têm-se distanciado das medidas de inclusão, com algumas a reverterem as iniciativas e programas nas últimas semanas.

Como parte das ordens executivas, os fundos federais não serão utilizados para promover a “ideologia de género”, um termo vago frequentemente utilizado por grupos conservadores para fazer referência a qualquer ideologia que promova pontos de vista não tradicionais sobre sexo e género. Os grupos de defesa dos direitos humanos e dos direitos dos homossexuais consideram o termo como um chavão anti-LGBTQ e desumanizador.