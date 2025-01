RJIES: um novo fôlego para o ensino superior ou uma reforma ainda por concluir

Não é possível que o regime fundacional, adotado por inúmeras instituições, não seja alvo de qualquer atualização, nomeadamente no que concerne à possibilidade de reversão do processo.

No final do ano de 2024, o ministro da Educação, Ciência e Inovação brindou-nos com as tão aguardadas e urgentes propostas de alteração ao Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES). Importa relembrar que este documento, desenhado em 2007, deveria ter sido atualizado em 2013 e avaliado periodicamente em intervalos de cinco anos. Apenas em 2023, pela mão do anterior Governo, se iniciou o tão esperado processo de revisão. No entanto, esta fraca tentativa de revisão apenas se materializou na produção de um relatório vago e inane.