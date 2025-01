Ser neurodivergente: celebrar a diversidade humana

Parece que todos nós, de certa forma, somos um pouco neurodivergentes. O espectro da natureza humana é imensamente vasto. Existem os mais sociáveis, os mais tímidos, os faladores, os impulsivos. Outros preferem passar despercebidos, em silêncio, evitando qualquer tipo de movimento ou atenção. Este mosaico de personalidades e comportamentos é a essência da humanidade.

Receber o diagnóstico de uma condição neurodivergente, como o autismo, a PHDA (Perturbação de Hiperactividade e Défice de Atenção) ou a dislexia, é, muitas vezes, um momento de grande impacto para as famílias. Algumas precisam de tempo para processar a informação, enquanto outras, num grito de aflição, correm à procura de soluções rápidas, quase como se existisse uma fórmula mágica que garantisse inclusão e respeito imediato. Mas a verdade é que não há cura nem solução para a neurodiversidade — porque não é algo que precise de ser curado. Trata-se de uma forma de existência humana que merece ser compreendida, respeitada e celebrada.

O que nos diz a ciência?

O conceito de neurodiversidade foi introduzido por Judy Singer, uma socióloga australiana, no final da década de 1990. A neurodiversidade implica aceitar as diferenças como variações naturais do funcionamento do cérebro humano.

Pesquisas recentes mostram que o cérebro neurodivergente opera de maneiras distintas, mas não menos valiosas. Por exemplo, estudos com ressonância magnética funcional (fMRI) revelam que pessoas com PHDA têm padrões diferentes de conexão neural nas regiões do cérebro relacionadas com a atenção e a regulação emocional. Isto pode explicar comportamentos mais impulsivos, mas também está associado a uma maior criatividade. Dizem que pensam "fora da caixa".

No caso do autismo, estudos apontam que as diferenças estruturais no cérebro podem levar a uma perceção sensorial mais intensa. Pessoas com autismo frequentemente demonstram competências extraordinárias em áreas como a memória, a lógica ou a atenção ao pormenor, além de uma tendência para pensar de forma literal e direta.

Mitos que precisam de ser desfeitos

Apesar dos avanços científicos, ainda persistem muitos mitos sobre a neurodiversidade. Um deles é a ideia de que ser neurodivergente é algo excecional ou raro. Estudos mostram que cerca de 15% a 20% da população mundial tem alguma condição neurodivergente.

Outro mito é o de que neurodivergência é sinónimo de incapacidade. Na realidade, muitas das diferenças associadas à neurodiversidade podem ser vistas como pontos fortes quando colocadas no contexto adequado. Pessoas neurodivergentes trazem perspetivas únicas e inovadoras, que são fundamentais em áreas como a ciência, a tecnologia e as artes.

Inclusão: um desafio e uma necessidade

A diversidade cerebral é um lembrete de que não existe um único método ou sistema educacional capaz de atender a todos de forma uniforme. Estudos mostram que abordagens personalizadas, como o ensino baseado em projetos e o uso de tecnologias digitais, são mais eficazes em apoiar estudantes neurodivergentes a prosperar. Mais importante ainda, estas abordagens beneficiam todos os alunos, promovendo um ambiente mais flexível e inclusivo.

Os professores e as escolas devem ser capacitados para identificar e atender às necessidades de todos os alunos, sem o estigma de "normalizar" aqueles que se desviam do padrão. Como sociedade, precisamos de mudar o foco: em vez de tentar "consertar" pessoas neurodivergentes, devemos trabalhar para construir espaços onde todos se sintam valorizados e incluídos.

Um convite à reflexão

Num mundo onde a diversidade é celebrada como uma riqueza, por que razão a neurodiversidade ainda enfrenta tantas barreiras? Talvez esteja na hora de redefinirmos o que consideramos "normal". Afinal, o cérebro humano é tão único quanto as impressões digitais das nossas mãos.

Não somos todos iguais, mas é justamente esta diferença que nos torna extraordinários. A neurodiversidade não é um problema a ser resolvido, mas uma riqueza a ser celebrada.

A autora escreve segundo o novo acordo ortográfico