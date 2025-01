Quem ensinará as próximas gerações? O declínio silencioso das escolas em Portugal

Não estamos apenas a perder professores; estamos a perder a capacidade de ensinar e de fazer aprender. E com isso, perdemos o futuro.

Numa sala vazia, os cadernos continuam fechados e os sonhos adiados. Não há professor, não há voz, não há futuro. Recentemente, o Conselho Nacional de Educação (CNE) revelou uma realidade alarmante: há milhares de alunos sem aulas e nem sequer sabemos quantos. Falta informação. Falta transparência. Será que falta responsabilidade?

Por quanto tempo fingiremos que o futuro de uma geração inteira pode esperar? A educação está a ruir perante nós e o mais grave é que parece que todos – dos governos à sociedade – continuam a aceitar isso como inevitável.

A crise que já não é só dos professores

Durante anos, tratámos a falta de professores como uma questão exclusivamente da classe docente. Mas essa crise alastrou-se. Agora, ameaça o sistema educativo como um todo.

Os números são inequívocos: mais de 50% dos professores têm mais de 50 anos e caminham rapidamente para a aposentação; os cursos de Educação, especialmente nas áreas críticas de Ciências, Matemática e Tecnologias, enfrentam uma escassez alarmante de candidatos; e as regiões do interior e zonas periféricas sofrem ainda mais, com escolas que passam longos períodos sem professores em disciplinas essenciais.

A cada ano letivo, a falta de docentes compromete a qualidade da educação e reforça a incerteza. Milhares de alunos enfrentam lacunas no acesso ao ensino, evidenciando a urgência de contratar novos professores até 2030 para estabilizar o sistema.

Além disso, a oferta de disciplinas como Português Língua Não Materna (PLNM) não atende às necessidades reais dos cerca de 140 mil alunos estrangeiros matriculados, criando uma barreira adicional para a inclusão.

No entanto, há um silêncio gritante. Não estamos apenas a perder professores; estamos a perder a capacidade de ensinar e de fazer aprender. E com isso, perdemos o futuro.

Quando ensinar se torna num ato de sobrevivência

Ser professor, em Portugal, deixou de ser apenas uma vocação para se transformar, em muitos casos, num ato de resistência. Enfrentam salários desmotivantes, carreiras que só recentemente começaram a ser descongeladas e uma burocracia desmedida que desgasta profundamente a profissão.

Hoje, os professores não se limitam a ensinar. São impelidos a assumir funções de psicólogos, assistentes sociais e mediadores, enquanto garantem aulas com recursos mínimos e turmas sobrecarregadas.

Embora os professores se esforcem de forma incansável para assegurar a qualidade do ensino, as medidas dos governos não têm sido eficazes. Falta uma clarificação das condições de trabalho docente, que deveriam ser prioritariamente pedagógicas, devolvendo aos professores o tempo para ensinar e fazer aprender.

Mesmo com medidas como os apoios à deslocação e os aumentos salariais nos primeiros escalões, as ações tomadas pelo atual Governo continuam a ser insuficientes para responder à dimensão dos desafios. Uma burocracia excessiva e o atraso na implementação de soluções estruturais agravam a dificuldade em atrair e manter profissionais no ensino.

E o que acontece quando os professores que ainda resistem finalmente desistirem?

O impacto: o preço de um sistema falido

A falta de professores não é apenas um problema técnico; é uma crise humana e social que afeta o presente e compromete o futuro. As escolas em zonas vulneráveis sofrem primeiro, perpetuando ciclos de exclusão social e pobreza, enquanto os professores sobrecarregados e desmotivados enfrentam dificuldades para manter a qualidade do ensino, agravando o desinteresse e o insucesso escolar.

Por sua vez, os alunos que enfrentam lacunas educativas hoje terão menos oportunidades no futuro, num mercado de trabalho cada vez mais competitivo. Estas falhas não são apenas problemas das escolas; são sintomas de um sistema que ameaça o progresso e o futuro de Portugal.

Uma transformação necessária para a carreira docente

Chegámos a um ponto em que apenas uma transformação radical, ousada, sustentada e contínua pode salvar o sistema educativo.

A revisão do Estatuto da Carreira Docente (ECD) surge como uma oportunidade histórica para implementar mudanças significativas. Esta reforma visa, entre outras matérias, melhorar as condições de trabalho e garantir uma progressão na carreira que seja justa e motivadora. Além disso, é urgente reduzir a carga administrativa que consome o tempo e a energia dos docentes, devolvendo-lhes a oportunidade de se concentrarem no essencial: ensinar, fazer aprender, inovar e colaborar

Sem incentivos justos, como subsídios de habitação e apoio às deslocações, será impossível atrair e fixar professores onde são mais necessários, perpetuando a desigualdade no acesso à educação. Sem estas mudanças, os professores continuarão a abandonar a profissão, agravando o declínio do sistema educativo.

Valorizar o papel docente não é apenas uma questão de justiça, mas uma condição essencial para garantir um ensino de qualidade que prepare as futuras gerações para os desafios de um mundo cada vez mais complexo.

Sem professores, não há futuro

Não podemos continuar a ignorar as preocupações apontadas pelo CNE. A falta de professores não é apenas um problema das escolas; é um problema de todos nós. Quando descuramos a educação, estamos a abdicar do nosso futuro coletivo.

Este artigo não é apenas uma reflexão crítica. É um apelo. Um grito. Um convite à mudança. A educação é o alicerce de uma sociedade justa, próspera e sustentável. Se não investirmos nela agora, o que restará amanhã?

O momento da decisão: salvar ou abandonar a educação?

O futuro de Portugal está a ser traçado agora. A sala de aula que hoje permanece vazia será o reflexo, amanhã, de um país sem rumo. O desafio é transformar esta crise numa oportunidade ou assistir, em silêncio, ao desmoronar de um sistema que deveria sustentar o nosso progresso.

Educar é plantar as sementes de amanhã, mas sem professores não há mãos para semear, não há terreno fértil para inovar, não há colheita de conhecimento. É mais do que um problema técnico; é o destino de um país. Salvar a educação não é uma escolha individual – é um apelo que exige a união de todos: Governo, sociedade, escolas e famílias.

Portugal, o que escolhes ser? Um país que aposta no futuro ou um que o abandona à incerteza? Lembra-te: os professores não podem lutar sozinhos. Sem eles, não há nada. Com eles, há tudo. O momento de decidir é agora.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico