Xi e Putin reafirmam aliança, horas depois do regresso de Trump

Passavam poucas horas desde a tomada de posse de Donald Trump como Presidente dos EUA, quando os presidentes da China e da Rússia voltavam a trocar promessas de amizade e vontade de reforçar a aliança entre os dois países, cuja solidez, disseram, é “independente da situação global actual”.

A imprensa estatal dos dois países mostrou imagens de Xi Jinping e Vladimir Putin durante uma chamada por videoconferência nesta terça-feira de manhã. Segundo Putin, a conversa entre os dois líderes faz parte de “uma boa tradição de encontros no início do ano” para “avaliar os resultados” da parceria entre ambos e “delinear novos planos para o desenvolvimento” dos laços sino-russos.

Putin e Xi têm aproveitado todas as oportunidades para reafirmarem a sua “amizade sem limites” aos olhos do mundo e a tomada de posse de Trump representa mais uma boa ocasião. Desde que Moscovo lançou a invasão em larga escala da Ucrânia que as relações entre a China e a Rússia se intensificaram – em três anos, Putin e Xi encontraram-se cinco vezes pessoalmente. Os dois países partilham uma longa lista de ressentimentos contra o Ocidente, desde a ampliação da NATO no Leste da Europa até ao apoio norte-americano a Taiwan.

Na troca de elogios que foi divulgada pelos meios de comunicação dos dois países, Putin destacou a cooperação entre a Rússia e a China “baseada numa partilha alargada de interesses nacionais e na convergência de visões acerca daquilo que as relações entre as grandes potências devem ser”. Os laços entre os dois países são “auto-suficientes, independentes de factores políticos internos e da situação global actual”, acrescentou o Presidente russo.

Xi disse que os dois países devem “continuar a aprofundar a cooperação estratégica e a salvaguardar os interesses legítimos” de cada um, embora sem se referir especificamente a nenhum deles, segundo a agência Xinhua. A parceria entre a China e a Rússia, continuou o Presidente chinês, deve conseguir “responder às incertezas do ambiente internacional”.

Já depois da reunião, o conselheiro de política internacional do Kremlin, Iuri Ushakov, detalhou que o encontro durou uma hora e 35 minutos e que Xi convidou Putin para participar nas cerimónias de comemoração da vitória da China sobre o Japão na II Guerra Mundial, a 3 de Setembro.

Embora os dois líderes tenham abordado a tomada de posse de Trump – Xi disse a Putin que o Presidente norte-americano lhe ligou –, a conversa não foi marcada por causa desse acontecimento, esclareceu Ushakov.

Trump tem afirmado que pretende acabar rapidamente com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, dizendo estar preparado para se encontrar com Putin brevemente. O Kremlin tem repetido que qualquer negociação para pôr fim à invasão da Ucrânia deverá passar pelo reconhecimento dos territórios ocupados, algo que tem sido rejeitado por Kiev, que exige, por seu turno, que sejam concedidas garantias de segurança imediatas.

A China tem sido um parceiro fundamental para a Rússia, sobretudo a nível comercial, permitindo que a economia russa esteja a conseguir suportar o impacto das sanções financeiras impostas pela União Europeia, pelos EUA e outros aliados da Ucrânia, na sequência da invasão.

De acordo com Putin, a China é hoje o principal parceiro comercial da Rússia e as trocas comerciais atingiram 245 mil milhões de dólares (236 mil milhões de euros) no ano passado, enquanto a Rússia é o quinto principal mercado da China.