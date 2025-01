Trump perdoa atacantes do Capitólio e retira EUA da OMS e do Acordo de Paris

Estados Unidos declaram emergência na fronteira com o México e no sector energético. Trump revoga 78 decretos da era Biden.

Donald Trump decretou na noite desta segunda-feira (madrugada de terça em Portugal) a retirada dos Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do acordo climático de Paris. As duas decisões foram formalizadas durante a assinatura de uma série de ordens executivas assinadas na Sala Oval da Casa Branca.

O republicano justificou a saída da OMS com o que considerou ter sido a “má gestão” da pandemia da covid-19 e os “pagamentos onerosos e injustos” exigidos pela organização. Sobre o abandono do Acordo de Paris, Trump apontou o dedo ao alegado incumprimento das metas de redução de emissões poluentes por parte de outras nações, como a China.

O novo Presidente norte-americano, que tomou posse horas antes na segunda-feira, emitiu também um perdão abrangente para cerca de 1600 apoiantes seus envolvidos no ataque de 6 de Janeiro de 2021 ao Capitólio, incluindo Stewart Rhodes, fundador da milícia paramilitar Oath Keepers, e Enrique Tarrio, antigo líder do grupo de extrema-direita Proud Boys, que tinham sido condenado a longas penas de prisão por actos violentos naquele dia.

Proibição de entrada nos EUA para nacionalidades a designar

Através de outro decreto, Trump deu 60 dias à sua Administração para identificar países cujas deficiências de informação justifiquem a proibição parcial ou completa da entrada dos seus cidadãos nos Estados Unidos. Estarão aqui os alicerces para o regresso da proibição semelhante à que vigorou durante o primeiro mandato, e que na altura visou sobretudo cidadãos oriundos de um conjunto de países de maioria muçulmana.

Na Sala Oval, Trump formalizou duas declarações de emergência: na fronteira com o México, permitindo o reforço de medidas de segurança e a suspensão de concessões de asilo, e no sector energético, possibilitando o aumento da extracção petrolífera em território nacional, bem como a suspensão de incentivos à mobilidade eléctrica e à transição para fontes de energia renováveis. Ambas eram esperadas, tendo sido referidas no discurso de tomada de posse do Presidente, tal como era a designação dos cartéis de narcotráfico como organizações terroristas, embora esta última seja decretada como uma recomendação a avaliar durante as próximas duas semanas, e não como uma medida consumada de imediato.

Também de noite, o republicano assinou um decreto que redefine a concessão de nacionalidade a crianças nascidas nos Estados Unidos, excluindo filhos de estrangeiros em situação irregular, ou de mães que estejam no país legalmente, mas de forma temporária (ao abrigo de um visto de turismo, por exemplo). A medida, que visa travar o fenómeno dos “bebés-âncora”, através do qual imigrantes procuram regularizar a sua situação legal e vir a obter nacionalidade norte-americana, deverá ser contestada nos tribunais, dado que a Constituição tem sido interpretada até agora como não impondo qualquer condicionalidade ao jus soli. Mas a decisão agora anunciada entra em vigor daqui a 30 dias.

Outra ordem executiva determina o adiamento, por 75 dias, da proibição do TikTok, com Trump a declarar na Casa Branca que os Estados Unidos “deviam ter direito a ficar com metade” da rede social, sem acrescentar pormenores. Não é claro que o decreto agora assinado reverta a decisão da Administração Biden, validada pelo Supremo Total, ao abrigo da qual a operação do TikTok nos Estados Unidos já é considerada proibida desde dia 19. Dada a proximidade do fim do mandato, o Presidente cessante tinha decidido não ordenar o bloqueio da rede social, remetendo qualquer ordem para a Administração seguinte.

Decretos assinados durante comício

Horas antes, no comício na arena desportiva Capital One que substituiu, devido ao frio, a tradicional parada presidencial pelas ruas de Washington, Trump sentou-se a uma pequena secretária montada no palco e assinou os seus primeiros decretos políticos do mandato: estão congeladas novas admissões na administração pública federal (à excepção das Forças Armadas e de algumas categorias especiais), é ordenado o fim do teletrabalho e o regresso imediato de todos os funcionários públicos federais ao escritório, e é implementada uma moratória também temporária que trava novas leis regulatórias.

Trump assinou ainda três decretos em que instrui o seu Governo a combater a inflação, "restaurar a liberdade de expressão" e pôr termo ao que considera ser a instrumentalização política da justiça.

Outra ordem executiva assinada durante o comício revogou um total de 78 decretos do seu antecessor. Caem por terra medidas como a aplicação de sanções a colonos israelitas suspeitos de actos violentos contra palestinianos, a proibição do recurso de agentes da polícia ao golpe de gravata, a redução do recurso a prisões privadas, ou a imposição de um conjunto de directrizes éticas e de segurança para o desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial.

Gaza “não é a nossa guerra”

Já na Sala Oval da Casa Branca, e enquanto assinava algumas dezenas de decretos, Trump foi trocando algumas palavras com os jornalistas. Questionado sobre a situação no Médio Oriente, o Presidente norte-americano manifestou-se pouco confiante da viabilidade do cessar-fogo em vigor entre Israel e o Hamas em Gaza, mas disse que aquela “não é a nossa guerra”.

Sobre a intenção de aplicar, a prazo, tarifas aduaneiras sobre produtos canadianos e mexicanos, o republicano admitiu taxar as importações dos dois países em 25% a partir de 1 de Fevereiro. Durante o dia de segunda-feira, contudo, tinha indicado que qualquer imposição de novas tarifas resultaria de investigações, ainda por realizar, a suspeitas de práticas comerciais abusivas.

Questionado por uma jornalista latino-americana, Trump declarou ainda que não se opõe à imigração legal e regular. “Gosto de imigração legal. Precisamos dela. Até porque vamos ter muitas empresas a vir para cá por causa das tarifas”, disse.