Tribunal europeu rejeita recurso de Georgescu para reverter anulação das eleições romenas

O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) rejeitou esta terça-feira um recurso apresentado pelo candidato de extrema-direita na Roménia contra a decisão em Dezembro de anulação das eleições presidenciais.

Calin Georgescu foi o mais votado na primeira volta das presidenciais de 24 de Novembro. No entanto, o Tribunal Constitucional romeno anulou o resultado dois dias antes da segunda volta, justificando com as alegações de interferência russa a favor do candidato, que Moscovo negou.

Georgescu, um crítico da NATO, que elogiou os líderes fascistas da Roménia da década de 1930, pediu ao tribunal europeu para reverter a decisão, mas o TEDH considerou que o recurso está fora da sua alçada.

Uma sondagem divulgada na segunda-feira mostrava que Georgescu continua a reunir a preferência da maioria dos eleitores, a poucos meses da repetição das eleições, em Maio, que poderá desviar o rumo ocidental da política romena, aproximando-a de outros países da Europa Central próximos de Moscovo, como a Hungria ou a Eslováquia.

A sondagem, realizada pela empresa Avangarde e divulgada pelo site hotnews.ro, mostra Georgescu com 38% dos votos na primeira volta marcada para 4 de Maio.

Crin Antonescu, o candidato proposto pela coligação governamental pró-europeia, teria 25% dos votos, seguido pelo autarca de Bucareste, Nicusor Dan, que espera candidatar-se como independente, que teria 17%. A sondagem entrevistou 1354 pessoas entre 10 e 16 de Janeiro, com uma margem de erro de 2,6%.

Não é claro se Georgescu, que se opõe ao apoio da Roménia à Ucrânia, poderá candidatar-se outra vez. Em Outubro, o Tribunal Constitucional já tinha impedido uma política de extrema-direita de se candidatar, numa decisão em que os seus críticos dizem terem sido extravasados os poderes judiciais.

Apesar do apoio a Georgescu, uma outra sondagem realizada pela empresa Inscop para uma organização de defesa dos direitos civis, a Funky Citizens, mostrou que 87,5% dos romenos acredita que a Roménia deve manter as suas alianças com a UE, a NATO e os EUA, o que representa uma subida de dez pontos face a um inquérito semelhante de Janeiro de 2022. Apenas 4,1% defende uma aproximação à Rússia.

"Isto mostra que o que aconteceu na Roménia não está relacionado com o apoio dos romenos ao mundo euro-atlântico, mas tem tudo a ver com problemas internos, económicos e sociais, ligados à falta de confiança na classe política", afirmou o director da Inscop, Remus Stefureac.