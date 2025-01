Rubio toma posse como secretário de Estado com a Ucrânia como prioridade

O Senado dos EUA confirmou na segunda-feira a nomeação de Marco Rubio como secretário de Estado da nova Administração de Donald Trump. Com uma agenda preenchida, o novo chefe da diplomacia norte-americana diz que o trabalho para que seja alcançado um cessar-fogo na Ucrânia vai começar “imediatamente”.

Não recebeu qualquer voto contra o nome de Rubio para secretário de Estado, tornando-se a primeira confirmação oficial pelo Senado de uma nomeação para o novo executivo. A rara demonstração de apoio bipartidário no Senado, onde o próprio Rubio como senador votou a favor da sua nomeação, é demonstrativo do carácter de urgência atribuída em Washington aos inúmeros focos de crise e tensão no globo.

Essa foi precisamente a justificação dada pelo líder da bancada do Partido Democrata no Senado, Chuck Schumer, para o seu voto favorável, dizendo que, embora não partilhe muitas posições de Rubio, reconhece que “é importante para a nova Administração ter a confirmação pelo Senado do seu secretário de Estado o mais rapidamente possível”.

Nesta terça-feira, Rubio tomou oficialmente posse, afirmando o seu compromisso com a agenda “América primeiro” (America first) de Trump. “A sua promessa principal no que respeita à política externa é que a prioridade do Departamento de Estado dos Estados Unidos será os Estados Unidos, será o aprofundamento do interesse nacional deste país”, afirmou o novo secretário de Estado, logo após a cerimónia em que foi empossado pelo vice-presidente, J.D. Vance.

Apesar das palavras de Rubio na sua tomada de posse, o antigo senador da Florida, e agora o primeiro secretário de Estado de origem latina, defende posições mais próximas do padrão tradicional de Washington, ao contrário da agenda isolacionista de Trump. Como senador, Rubio defendeu uma atitude dura dos EUA em relação a regimes autocráticos, como a Rússia, a China, Venezuela ou Cuba, país de onde os seus pais fugiram nos anos 1950 e do qual é um crítico acérrimo.

China, “a maior ameaça”

Na audição perante a comissão de Negócios Estrangeiros do Senado, na semana passada, Rubio apontou a China como a potência que poderá vir a ser “a maior ameaça” à segurança e prosperidade dos EUA nos próximos anos, ecoando muito do discurso de Trump.

“Se não mudarmos de direcção, iremos viver num mundo em que muito do que é importante para nós a nível quotidiano, desde a nossa segurança até à nossa saúde, irá estar dependente de os chineses nos permitirem aceder ou não”, disse então Rubio.

Questionado sobre a NATO — que tem estado no centro das críticas de Trump, que exige uma maior contribuição por parte dos seus membros —, Rubio destacou a importância da aliança, mas realçou igualmente que é necessário que alguns dos seus membros aumentem os seus gastos com a defesa.

Um dos focos de atenção a exigir respostas rápidas à nova Administração é a guerra na Ucrânia, prestes a entrar no quarto ano de duração. Trump tem garantido que tem condições para mediar um entendimento entre Moscovo e Kiev que leve a um cessar-fogo, embora já tenha admitido que talvez será necessário mais tempo do que inicialmente previsto.

Em declarações à CNN na segunda-feira, Rubio garantiu que irá começar a trabalhar “quase imediatamente” para que seja alcançado um cessar-fogo na Ucrânia. “É um conflito complexo e sangrento e precisa de acabar”, afirmou.

Não se sabe ao certo de que forma é que Washington poderá promover um acordo entre a Rússia e a Ucrânia que acomode os interesses dos dois países de forma a pôr fim ao conflito armado. Há alguns meses, Vance divulgou algumas ideias sobre como se poderia alcançar um entendimento, mas esse plano não incluía garantias de segurança à Ucrânia e deixava por resolver o destino dos territórios ocupados pela Rússia — duas linhas vermelhas para o Governo ucraniano.

Já depois da sua tomada de posse, Trump afirmou que a Rússia “não está muito bem” na guerra e voltou a dizer que pretende encontrar-se com o homólogo russo, Vladimir Putin, brevemente.