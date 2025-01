Presidente suspenso da Coreia do Sul defende-se: lei marcial “não era para ser executada”

Ouvido pelo Tribunal Constitucional no âmbito do processo de destituição de que é alvo, Yoon descreveu-se como um defensor da “democracia liberal”. Advogados negam plano para detenção de adversários.

Suspenso pela Assembleia Nacional das suas funções há mais de um mês e detido por suspeitas de insurreição e abuso de poder, depois de ter recusado entregar-se, durante várias semanas, por causa da declaração dramática da lei marcial no início de Dezembro, Yoon Suk-yeol, Presidente da Coreia do Sul, descreveu-se nesta terça-feira numa audiência do Tribunal Constitucional do país como um “firme” defensor da “democracia liberal”.