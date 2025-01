Incêndio em estância de esqui na Turquia mata 66 pessoas e obriga hóspedes a saltar das janelas

Pelo menos 66 pessoas morreram num incêndio num hotel numa estância de esqui na Turquia esta terça-feira. Outras 51 pessoas ficaram feridas, segundo o ministro da saúde turco, Kemal Memisoglu.

O fogo começou pelas 3h00 da madrugada no piso do restaurante do Grand Kartal Hotel, na estância de Kartalkaya, na região de Bolu, no noroeste do país.

O incidente aconteceu nas primeiras horas da manhã, forçando os hóspedes a saltar das janelas para escapar às chamas.

Um hóspede do hotel disse à emissora NTV que as pessoas saltaram das janelas para escapar, incluindo duas mulheres no último andar que pediram aos que estavam no chão que as ajudassem. "Quando o fogo se aproximou, saltaram imediatamente", disse ele. Na fachada do hotel eram visíveis lençóis pendurados nas janelas.