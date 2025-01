Hamas deverá libertar mais quatro mulheres na próxima troca de prisioneiros

Hamas Military Wing / VIA REUTERS

Sergunda operação de libertação de prisioneiros da primeira fase do acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas prevista para sábado. Israel lança operação militar em Jenin, na Cisjordânia.

Com a próxima troca de prisioneiros entre Israel e o Hamas prevista para sábado, uma fonte do movimento islamista palestiniano Hamas confirmou à AFP que os próximos quatro reféns que vão ser libertados, ao abrigo do acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza, serão mais quatro mulheres israelitas.

No domingo, o Hamas libertou Romi Gonen, Doron Steinbrecher e Emily Damari, três mulheres sequestradas no dia 7 de Outubro de 2023.

Taher al-Nunu, representante do Hamas, disse à AFP que "quatro detidas israelitas" serão libertadas em troca de um novo grupo de prisioneiros palestinianos detidos em prisões israelitas. Da lista original de reféns, há mulheres ainda retidas pelo Hamas.

Segundo a Reuters, o chefe do gabinete de imprensa dos prisioneiros do Hamas, Nahed Al-Fakhouri, tinha dito anteriormente que a libertação iria ocorrer só no domingo, uma semana depois da entrada em vigor do acordo anunciado na semana passada, mediado pelo Qatar.

A troca de prisioneiros, agora prevista para este sábado, faz parte da primeira fase do acordo entre Israel e o Hamas para um cessar-fogo em Gaza, que prevê a troca de 33 israelitas retidos no enclave em troca de 1890 palestinianos que estavam presos em território israelita e na Cisjordânia ocupada.

O acordo permitiu uma pausa nas hostilidades e da guerra lançada por Israel em resposta ao ataque do Hamas no dia 7 de Outubro de 2023 que causou a morte de 1200 pessoas. Os subsequentes ataques aéreos e a invasão israelita à Faixa de Gaza matou mais de 46 mil pessoas, segundo as autoridades palestinianas.

Operação israelita em Jenin

Apesar da suspensão das hostilidades na Faixa de Gaza, um campo de refugiados em Jenin, na Cisjordânia, foi alvo de um ataque das Forças Armadas israelitas no âmbito de uma operação de "contra-terrorismo" que vai durar vários dias, disse uma fonte militar consultada pelo The Times of Israel.

A fonte explicou ao jornal israelita que os objectivos definidos pelas forças de Israel foram são a preservação da "liberdade de acção" do Exército.

A agência noticiosa palestiniana Wafa, citada pela Al Jazeera, disse que o ataque foi lançado a partir do "checkpoint" militar de Jalameh, a norte da Jenin. De acordo com o Ministério da Saúde palestiniano, o ataque ao campo de refugiados pelas forças israelitas matou seis pessoas e causou pelo menos 35 feridos.