Chefe do Estado-Maior do Exército israelita demite-se devido ao ataque de 7 de Outubro

O chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel (IDF), Herzl Halevi, apresentou nesta terça-feira a demissão do cargo, assumindo a responsabilidade pelas falhas securitárias que levaram ao ataque do Hamas no dia 7 de Outubro de 2023. O líder do Comando Sul do Exército também anunciou a demissão depois de Halevi.

“Reconhecendo a minha responsabilidade pelo fracasso das IDF no 7 de Outubro, e numa altura em que as IDF registaram feitos extraordinários e restauraram a dissuasão e a força de Israel, peço para concluir o meu mandato a 6 de Março de 2025”, escreveu Halevi na sua carta de demissão, dirigida ao ministro da Defesa, Israel Katz, na qual refere que quis esperar pelo acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza para anunciar a decisão.

Na sequência do anúncio de Halevi, Yaron Finkelman, chefe do Comando Sul do Exército, que era responsável por defender a zona onde o ataque aconteceu, também se demitiu, admitindo um “falhanço” naquele dia.

“No dia 7 de Outubro, falhei no meu dever de proteger o Negev Ocidental e os seus queridos e heróicos habitantes. Este fracasso ficará gravado em mim para toda a vida”, escreveu Finkelman, na sua carta.

Num comunicado publicado pelo gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu diz ter falado com Halevi e agradecido “os seus muitos anos de serviço e o facto de ter comandado as IDF na Guerra da Redenção em sete frentes, o que conduziu a importantes conquistas para o Estado de Israel”.

Halevi estava no cargo desde 2022 e a sua demissão, segundo o The Times of Israel, já estava a ser preparada desde pelo menos Setembro de 2024.

A oposição israelita, liderada por Yair Lapid, aplaudiu a demissão de Halevi, mas foi mais longe, e, através da rede social X, pediu a demissão de Netanyahu e de todo o seu “Governo desastroso”.

Na extrema-direita, o ex-ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir (que se demitiu em protesto contra o acordo de cessar-fogo e de libertação de reféns), também aplaudiu a saída de Halevi da chefia das IDF e diz que Netanyahu tentou convencê-lo a demitir ele mesmo o líder militar.

“A demissão do chefe do Estado-Maior era esperada, independentemente do curso da guerra e, por isso, rejeitei a oferta de obter créditos por uma acção que ele próprio iniciou, em troca do apoio ao acordo de rendição com o Hamas”, afirmou Ben-Gvir.

Ainda não se sabe quem será o substituto de Herzi Halevi, mas Katz informou que vai começar o processo de sucessão do responsável máximo pelas Forças Armadas israelitas.

Bezalel Smotrich, ministro das Finanças de Israel, igualmente de extrema-direita, quer que o novo chefe das IDF seja alguém que leve a guerra contra o Hamas até à “vitória total”, ou seja, numa operação militar de grande escala após o fim do cessar-fogo em vigor.

“O próximo período será marcado pela substituição do alto comando militar como parte dos preparativos para a renovação da guerra, desta vez em nome de não se terminar a guerra até à vitória total”, defendeu Smotrich, num comunicado.

Apesar dos apelos do ministro, as trocas de prisioneiros no âmbito do acordo de cessar-fogo vão continuar, segundo a Associated Press, neste sábado, com a libertação de quatro mulheres sequestradas pelo Hamas e de uma nova leva de palestinianos.