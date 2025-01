Projecto turístico Pinheirinho, de 1,7 mil milhões de euros, avança em Grândola

O investimento vai “incorporar dois hotéis de luxo com marcas internacionais de renome” e moradias.

A promotora imobiliária VIC Properties vai avançar com o projecto turístico Pinheirinho, no concelho de Grândola, avaliado em 1,7 mil milhões de euros, que inclui dois hotéis de luxo, residências, moradias e apartamentos, foi hoje revelado.

De acordo com os promotores, em comunicado, o projecto conta actualmente com uma área de cerca de 400 hectares, inseridos numa reserva natural, sendo que 200 hectares são de pinhal e dunas não urbanizáveis e os outros 200 são de "área bruta de construção" acima do solo.

O Pinheirinho Comporta, na freguesia de Melides, no concelho de Grândola, distrito de Setúbal, foi adquirido pela VIC Properties em 2020 e, desde essa altura, o projecto original foi "redesenhado", para serem "implementadas diversas medidas focadas na sustentabilidade e desenvolvimento responsável", explicou a empresa.

O investimento vai "incorporar dois hotéis de luxo com marcas internacionais de renome e branded residences", ou seja, moradias operadas sob os requisitos destas mesmas marcas.

Além disso, integra moradias e apartamentos e um campo de golfe, com 18 buracos, desenhado pelo arquitecto português Santana da Silva.

Diversas instalações desportivas, lojas e serviços e o "acesso a um clube de praia para hóspedes e proprietários" são outras das valências, explicou a proprietária.

A empresa estimou que, durante a fase de construção, sejam criados "mais de 2000 postos de trabalho directos", assim como "mais de 1000 postos de trabalho permanentes" quando o empreendimento estiver concluído.

"Já no arranque das vendas, os compradores vão poder escolher entre lotes para a construção de moradias ou moradias chave-na-mão, estando já em construção algumas destas mesmas residências", acrescentou.

A agência Lusa procurou saber qual o número de moradias ou apartamentos previstos no projecto, mas essa informação não foi divulgada pelos promotores.

Citado no comunicado, João Cabaça, co-fundador e director-executivo da VIC Properties, argumentou que o Pinheirinho Comporta "irá seguramente estabelecer uma nova referência turística e residencial em Portugal, e não só".

Fundada em 2018 e com mais de mil milhões de euros de activos sob gestão, a VIC Properties é um dos maiores promotores imobiliários em Portugal especializado em projectos residenciais e turísticos de larga dimensão.