Desvendadas novas estruturas do Teatro Romano de Lisboa: “Como é que estavam a 30 centímetros dos nossos pés?”

As suspeitas existiam, mas nunca se pensou que as escavações num edifício da Rua de São Mamede dessem tantos frutos. Em trabalhos arqueológicos que duraram apenas dez dias, em Dezembro do ano passado, foram desvendadas novas estruturas que mostram a continuação do Teatro Romano de Lisboa. E não só: nesta intervenção, que teve a participação de arqueólogas do Museu de Lisboa – Teatro Romano, conseguiu reforçar-se o conhecimento sobre uma ocupação humana neste sítio anterior à construção do teatro.

