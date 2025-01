Casas da maioria dos lisboetas estão mal preparadas para o frio e para o calor

Mais de 63% dos inquiridos em estudo sente desconforto térmico no Inverno. No Verão, valor é de 56,5% e um quarto diz-se incomodada em ambas as estações. Dificuldades financeiras são principal razão.

São números a confirmarem uma sensação tida há muito pela generalidade da população lisboeta. Uma parte muito significativa dos residentes da capital portuguesa não se sente bem nas suas casas em consequência do frio ou do calor em excesso. Um estudo da Lisboa E-Nova (Agência de Energia e Ambiente de Lisboa), feito com o objectivo de compreender e caracterizar as experiências relacionadas com a pobreza energética, o conforto térmico e a saúde humana, e divulgado esta terça-feira, dá conta de que mais de metade dos participantes refere sentir “desconforto térmico recorrente em casa”, tanto no Verão como no Inverno.