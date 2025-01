Câmara de Coimbra cede espaço na Rua da Sofia ao Ateneu

A Câmara Municipal vai ceder por um ano, tal como o PÚBLICO tinha noticiado, um espaço camarário na Rua da Sofia ao Ateneu de Coimbra, colectividade que tem de abandonar as suas actuais instalações, na Alta da cidade, até 19 de Fevereiro.

O protocolo entre as duas entidades foi celebrado na segunda-feira, prevendo a cedência por um ano de uma loja e um apartamento propriedade do município na Rua da Sofia para instalar o Ateneu de Coimbra, afirmou a câmara municipal, em nota de imprensa enviada à agência Lusa. Aquela colectividade, além de desempenhar um papel cultural na cidade, trabalha também na área social, com um serviço de apoio domiciliário e um centro de dia.

"Esta cedência serve para garantir que a colectividade possa prosseguir com a sua missão de solidariedade social, cultural, desportiva e recreativa", disse o município. Na nota de imprensa, o presidente do Ateneu, Manuel Pires da Rocha, agradece "o empenho pessoal" do presidente da câmara, José Manuel Silva, ao longo do processo.

O protocolo, que já tinha sido aprovado na reunião do executivo de 13 de Janeiro, define que é válido por um ano (podendo ser renovado por igual período), com o Ateneu a estar obrigado a zelar pelo "bom uso e pela conservação do edifício, bem como pelo cumprimento de todas as normas de segurança".

O Ateneu de Coimbra, fundado em 1940, estava desde 1942 num edifício na Alta de Coimbra, de onde teve de sair após notificação do proprietário, que manifestou a sua intenção de acabar com o arrendamento.

Em Outubro, a assembleia municipal já tinha aprovado uma moção, por unanimidade, em defesa do Ateneu, recomendando que o executivo ajudasse aquela instituição a encontrar uma solução. Posteriormente, ainda chegou a ser anunciado que a Universidade Popular de Coimbra, do Ateneu, iria desenvolver as suas actividades na Casa-Museu Miguel Torga, mas após críticas do PS, esse protocolo com o município caiu.