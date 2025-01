A8 cortada no sentido Sul/Norte junto à saída para as Caldas da Rainha

Um motociclo despistou-se na noite desta terça-feira na auto-estrada A8, que liga Lisboa a Leiria, e a circulação rodoviária está cortada no sentido Sul/Norte.

Uma pessoa morreu e outra ficou com ferimentos leves. O acidente deu-se ao quilómetro 81, junto à saída para as Caldas da Rainha e Foz do Arelho. Os bombeiros foram alertados às 20h36 e os trabalhos ainda decorriam às 22h30, causando uma enorme fila de trânsito.

Para o local, disse fonte da Protecção Civil ao PÚBLICO, foram mobilizados 14 operacionais e seis viaturas, incluindo bombeiros, GNR, INEM e a concessionária da auto-estrada.