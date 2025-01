Melania Trump usa a moda para se apresentar como uma “máquina de guerra”

Sem que o mundo a ouvisse pronunciar uma palavra ou sequer lhe visse os olhos, Melania Trump comunicou através do que decidiu vestir para o primeiro dia enquanto primeira-dama. Do chapéu que a mostrava como inacessível ao casaco austero, a mulher do repetente Presidente dos EUA espelhou “o conservadorismo total” que se espera dos próximos quatro anos num traje que a despojou de toda a feminilidade, interpretam os especialistas em história da moda ao PÚBLICO.

“A Melania parecia uma máquina de guerra. É uma mulher couraçada. Está nitidamente numa posição de estar à defesa, muito marcial”, começa por analisar a jornalista Maria João Martins, que classifica a imagem da primeira-dama na cerimónia no Capitólio como “muito inquietante” e de “uma austeridade absoluta”.

E isso começa pela silhueta rectilínea do casaco assertoado assinado pelo criador norte-americano Adam Lippes, que esconde as formas femininas de Melania — que, recorde-se, foi modelo nos anos 1990 e protagonizou sessões fotográficas de grande sensualidade, incluindo uma sessão de nudez no avião privado de Donald Trump em 2000, ainda namoravam. “Não há cintura marcada no casaco. Não há grande forma. O casaco é militar, quase evocando os uniformes da Marinha. Ela vai numa sobriedade total”, concorda o historiador Paulo Morais-Alexandre, que traça um paralelismo com os primórdios da moda desportiva. “Este traje masculinizado vem do século XIX, quando as mulheres começam a praticar desporto e usam um traje masculino.”

Ainda assim, o professor da Escola Superior de Teatro e Cinema elogia a elegância da primeira-dama, só criticando o facto de ter ido com as pernas a nu. Ah! E o tão falado chapéu. “O elemento dissonante é o chapéu. Não quer roubar o protagonismo ao marido, mas fá-lo pelo tamanho do chapéu. Há uma ambiguidade de querer estar na sombra, mas não estar”, analisa.

Maria João Martins concorda com o abdicar da forma feminina e da sexualidade, que tem sido uma tendência de assinalar nas grandes marcas de moda recentemente. “Nos anos 1950, depois da Segunda Guerra, assistimos ao regresso de uma imagem conservadora, da mulher que volta para o lar, mas mantinha-se o lado feminino tradicional”, recorda, sendo o New Look de Christian Dior o mais célebre exemplo dessa silhueta feminina.

Foto O vice-presidente, J.D Vance, a segunda-dama, Usha, o Presidente, Donald Trump, e a primeira-dama, Melania CHRIS KLEPONIS/Reuters

Uma "armadura"

Todavia, com Melania é diferente. “É um novo tipo de conservadorismo radical. É uma coisa marcial”, insiste Maria João Martins, que não deixa de estabelecer o grande contraste entre o fato azul-bebé Ralph Lauren que a primeira-dama vestiu em 2017 com o azul-escuro desta segunda-feira. “Agora estamos num clima mais crispado e politicamente mais tenso do que nessa altura. Há um afirmar do conservadorismo de forma mais insinuada. As coisas são mais claras e radicais”, declara.

Nessa imagem austera perdeu-se “a identidade de Melania”, lamenta a professora de História Social da Moda na Universidade Carlos III, em Madrid. “Não deixa de ser curioso que Trump fala da eliminação de ambiguidades e na imposição de apenas dois géneros nos Estados Unidos, enquanto vemos a imagem dela [Melania] completamente desprovida de feminilidade.”

Paulo Morais-Alexandre concorda: “Acho que ela está mais conservadora e nada disto é inocente.” O historiador interpreta a postura de Melania como a de um militar. “Vai acompanhar quase tudo como um assessor discreto, como qualquer militar. É uma visão de que os militares estão fora do mundo e não se metem nas perfídias da política. Todo o visual é uma armadura”, observa, contrapondo a “escuridão” de Melania com o rosa escolhido pela segunda-dama, Usha Vance, que mostra maior aptidão para a acção, ainda que lhe “falte elegância”.

Foto Donald e Melania Trump nos bailes MAASNI SRIVASTAVA/Reuters

Para os bailes do serão, Melania surgiu num vestido branco em silhueta tubo e sem alças, bem mais revelador do que a opção eleita para o Capitólio. A criação é assinada pelo seu stylist e designer, Herve Pierre, que diz ter-se inspirado por um ramo de flores, utilizando duas fitas pretas em ziguezague para evocar os laços que se utilizam nos bouquets.

Contudo, os laços formam um Z que Paulo Morais-Alexandre associa a outro importante tema para Donald Trump: a guerra na Ucrânia. “É muito perturbante. Pode ser inocente, mas também pode ter uma mensagem política muito grande. Não é um trovão. É um Z como os que se usam nos tanques de guerra russos”, declara, fazendo alusão à dimensão bélica que acompanhou a primeira-dama ao longo do dia.

Seja qual for (ou não) a mensagem implícita nas escolhas de Melania Trump para o regresso à Casa Branca, os especialistas acreditam que está estabelecida a tónica para os próximos quatro anos. “As primeiras-damas dos EUA sempre passaram mensagens políticas. E, de facto, Melania veio mostrar esse patriotismo de uma América que é contrária ao sonho americano. É tudo inquietante”, termina Maria João Martins.