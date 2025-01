Ernest W. Baker representam Portugal na Semana da Moda de Paris

A marca portuguesa Ernest W. Baker, de Inês Amorim e Reid Baker, apresenta nesta terça-feira, em Paris, a colecção do próximo Outono/Inverno. A dupla de criadores é a única marca de Portugal presente na Semana da Moda Masculina de Paris.

A apresentação de Inês Amorim e Reid Baker não é, contudo, uma estreia. Desde 2020 que a etiqueta apresenta naquela Semana de Moda as colecções, embora inicialmente apenas com apresentações digitais devido à pandemia da covid-19. Contudo, desde 2022, que a equipa criativa se desloca à capital francesa para apresentar as suas colecções.

A Ernest W. Baker, marca fundada pelo casal de designers, faz parte do calendário oficial da Semana da Moda Masculina de Paris, que decorre entre terça-feira e domingo na capital francesa.

A marca, cujo nome é uma homenagem ao avô de Reid Baker, um dos primeiros publicitários de Detroit, nos Estados Unidos, apresentava também no Portugal Fashion no Porto, mas desde que o evento está suspenso que não voltaram a mostrar as colecções em território nacional.

Apesar de estar sediada em Portugal, a Ernest W. Baker vende sobretudo para mercados internacionais, entre os quais Japão, Estados Unidos da América, China, Itália, Canadá e França. Em 2018, esta marca portuguesa ficou entre os 20 semifinalistas dos prémios LVMH e desde então já vestiram celebridades Harry Styles, Justin Bieber, a banda sul-coreana BTS e até o director criativo da Louis Vuitton, Pharrell Williams.

A assinatura de Inês Amorim e Reid Baker distingue-se pelo cruzamento da alfaiataria com o lado artesanal da moda, com os jacquards a serem apanágio do projecto, tal como as rosas ou os laços de presente que dão vida a estampados ou a acessórios. Com estúdio no Porto, todas as peças da Ernest W. Baker são feitas em Portugal antes de seguirem para os mercados de venda.

O calendário oficial da Semana da Moda Masculina de Paris inclui também apresentações das colecções de marcas como Acne Studios, Comme des Garçons, Dior, Hermès, Isabel Marant, Jacquemus, Louis Vuitton e Kenzo, entre outros.