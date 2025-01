Depois do chapéu, Melania Trump elege vestido revelador para a primeira dança

Durante a cerimónia de tomada de posse de Donald Trump, a primeira-dama refugiou-se num enorme chapéu e num casaco que lhe escondia o corpo, deixando quase a tónica para o que se espera da sua parte nos próximos quatro anos. Contudo, Melania Trump passou uma mensagem diferente nos bailes comemorativos da tomada de posse do serão desta segunda-feira ao usar um vestido branco sem alças e o cabelo caído.

A primeira-dama e o Presidente fizeram uma curta primeira dança ao som de Battle hymn of the republic tocado pela banda da Marinha — no primeiro mandato tinham dançado My way de Frank Sinatra. Destacava-se o vestido em crepe de corte em tubo com duas faixas pretas de seda a atravessar a zona do decote, a cintura e a acompanhar a faixa da perna. Trata-se de uma criação de Herve Pierre, o designer que também é responsável pelo styling da primeira-dama desde 2017. O visual ficou completo com uma gargantilha preta adornada com um alfinete de diamantes Harry Winston de 1955, que o criador terá pedido emprestado ao museu Smithsonian, de Washington, que tem a colecção do joalheiro norte-americano.

Herve Pierre ter-se-á inspirado um bouquet de flores para a criação, detalha a revista Women’s Wear Daily. A faixa preta representará então os laços que se colocam tradicionalmente em torno dos ramos de flores, como se Melania fosse a rosa mais vistosa da Casa Branca. “É uma grande honra ter colaborado com a primeira-dama no design do seu vestido inaugural. Era evidente que a Sra. Trump estava a gravitar em torno de uma combinação de preto e branco — fiel ao seu próprio estilo e visão”, declarou o criador em comunicado na noite desta segunda-feira.

Pierre — que nasceu em França, mas tem também nacionalidade americana — defende que a criação passa o sentimento de que “somos todos americanos”, referindo-se a si próprio, mas também a Melania Trump que é cidadã dos EUA desde 2006, depois do casamento com o agora Presidente. O criador terá também contratado uma costureira de origem chinesa, com atelier em Nova Iorque, para costurar o vestido. “A moda é para os olhos, e cabe a cada um fazer as suas interpretações”, declara.

Foto O momento da primeira dança MAASNI SRIVASTAVA/EPA

O designer, que fez carreira na Carolina Herrera, revelou que decidiu oferecer o vestido a Melania Trump, tal como outras casas de moda fizeram no passado para os bailes da tomada de posse — por exemplo, Jason Wu vestiu Michelle Obama nos dois bailes, em 2009 e 2013. Mostrada a criação ao mundo, Pierre sente que o design já não lhe pertence e sente-se orgulhoso de ter sido “fiel a si próprio”. E acrescenta: “Temos de promover o artesanato americano ao mais alto nível.”

A “segunda-dama”, Usha Vance, usou um vestido de lantejoulas azuis. Não se sabe quem terá assinado a criação, depois a equipa do vice-presidente, J.D. Vance, ter feito saber que Usha não tem stylist, ainda que tenha trabalhado com a Oscar de la Renta para os visuais do fim-de-semana de tomada de posse, incluindo o casaco rosa que usou no Capitólio nesta segunda-feira.

Foto Melania Trump com o vice-presidente, J.D Vance, e a segunda-dama, Usha Vance Daniel Cole/Reuters

No passado, Herve Pierre já tinha confessado à mesma publicação que, durante o primeiro mandato de Donald Trump, teve dificuldade em encontrar quem quisesse vestir a primeira-dama e que, frequentemente, comprava as peças directamente em loja, em vez de contactar as casas de moda para pedir uma parceria — normalmente é assim que funcionam as relações entre as celebridades e as marcas de luxo.

Certo é que ao longo do fim-de-semana que antecedeu a tomada de posse, Melania usou coordenados da Dior, da Dolce&Gabbana ou da Saint Laurent, mantendo a sua predilecção já conhecida por casas de moda europeias. Mais: o presidente do conglomerado de luxo LVMH, Bernard Arnault, esteve na cerimónia de tomada de posse com a mulher, Helena, e os filhos Delphine (CEO da Dior) e Alexandre.

Para a cerimónia de juramento no Capitólio, todavia, Melania deu preferência ao criador norte-americano Adam Lippes, que assinou o casaco assertoado azul-escuro, que escondia uma saia na mesma seda de lã e uma camisa em seda pérola. Mas a estrela do visual foi o chapéu feito por Eric Javits, que criou como que uma barreira para a primeira-dama, deixando uma mensagem de quem “não se quer envolver muito com a situação”, analisaram os especialistas em protocolo ouvidos pelo PÚBLICO.