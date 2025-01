E ele é nosso, e ele é nosso. O terroir natural do Alvarinho fica em Monção e Melgaço?

O que tem o Alvarinho em Monção e Melgaço que não tem noutras partes do mundo? Com Joana Santiago, produtora na sub-região e presidente da Associação de Produtores de Monção e Melgaço.

Já está plantado nos quatro cantos do mundo. Incluindo em algumas das regiões vitivinícolas mais reputadas do globo. Quem é que adivinharia que falamos do Alvarinho?

A mui nobre uva branca dos Vinhos Verdes é nossa — e, por nossa, entenda-se: é de Monção e Melgaço — ou é já uma casta do mundo? E esse mundo é grande, como é o das variedades Chardonnay ou Riesling, ou ainda é coisa de nicho, brincadeira ou excentricidade?

Para nos falar do Alvarinho pelo mundo, convidámos a produtora Joana Santiago, que logrou colocar no mapa a Quinta de Santiago, em Monção, honrando o legado da sua avó Maria, que em tempos idos geriu sozinha uma propriedade maior do que a actual, que tem 7,5 hectares, e que era auto-suficiente. Joana é também, desde finais de 2023, presidente da Associação de Produtores de Monção e Melgaço, cujos objectivos incluem a criação de uma Denominação de Origem para aquele território.

