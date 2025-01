Ponte de Lima celebra o Arroz de Sarrabulho, Especialidade Tradicional protegida pela UE

"Um caldo rico de carnes variadas." Bem apetrechado de "pedaços de carne e enchidos preparados especificamente para o efeito". Com "aromatização com especiarias e com vinagre ou Vinho Verde (branco ou tinto)". Eis as bases do Arroz de Sarrabulho à moda de Ponte de Lima, prato de culto que foi reconhecido no ano passado como Especialidade Tradicional Garantida por Portugal e, mais recentemente, pela União Europeia. Pelo concelho, de 24 a 26 de Janeiro, o fim-de-semana gastronómico é dedicado a esta iguaria.

"A Comissão Europeia reconheceu o Arroz de Sarrabulho à Moda de Ponte de Lima como Especialidade Tradicional Garantida (ETG), reforçando a qualidade e autenticidade desse ícone da gastronomia local", resume em comunicado a Representação da Comissão Europeia em Portugal. "Este selo europeu confirma o valor cultural e gastronómico de uma receita única, profundamente enraizada na tradição de Ponte de Lima", acrescenta-se.

A entrada para a lista de produtos protegidos da UE, oficializada em Setembro e que já inclui 3639 especialidades (215 entradas lusas), foi conseguida após um processo de qualificação "liderado pela Confraria Gastronómica do Arroz de Sarrabulho à Moda de Ponte de Lima, em parceria com o município de Ponte de Lima e a Escola Superior Agrária de Ponte de Lima do Instituto Politécnico de Viana do Castelo".

Para além da divulgação, o processo tem "como principal objectivo proteger a iguaria contra usos indevidos, imitações ou práticas que pudessem induzir o consumidor em erro". A distinção permite o "reconhecimento europeu", a "preservação e perpetuação da receita tradicional, garantindo a origem, autenticidade e o respeito pelos métodos de produção"

Foto CM Ponte de Lima

Este "símbolo da gastronomia limiana" é "confeccionado com ingredientes tradicionais, seguindo práticas consolidadas ao longo de gerações".

A sua origem, assinala a autarquia de Ponte de Lima, remonta ao "contexto familiar", mas "a preparação fora desse ambiente teve início no início do século XX, pelas mãos da famosa cozinheira Clara Penha". A partir daí "a receita foi transmitida de geração em geração, marcando presença tanto em restaurantes afamados como em pequenas tabernas que mantêm viva a tradição gastronómica local".

Foto CM Ponte de Lima

A distinção da União Europeia chegou em boa altura: é "o ano em que se comemoram os 900 anos da fundação de Ponte de Lima" e "a vila, juntamente com os municípios do Vale do Lima – Arcos de Valdevez, Ponte da Barca e Viana do Castelo – celebra o título de Região Europeia da Gastronomia e Vinho".

Um fim-de-semana de sarrabulho

A agenda de fins-de-semana gastronómicos tem já um mote festivo: de 24 a 26 de Janeiro, é altura de celebrar à mesa o Arroz de Sarrabulho à Moda de Ponte de Lima, bem acompanhado pelo vinho verde, com a casta Vinhão a cintilar. Nos restaurantes aderentes, o prato é estrela das ementas. Como oferta, os restaurantes acrescentam um leite-creme "por dose nas refeições de sábado e domingo". As unidades hoteleiras aderentes também oferecem 10% de desconto.

O programa inclui animação de rua, com uma caravana a percorrer as ruas do centro histórico no sábado à tarde. Há também cozinha ao vivo com o chefe Álvaro Costa (junto à Torre da Cadeia Velha, às 15h), a tradicional arruada pelo centro (domingo 10h-13h); Cantares ao Desafio (domingo, 15h30 no Largo de Camões); desfile de carros clássicos (pelo Clube Limiano de Automóveis Clássicos, domingo, 9h30, na Alameda de São João). O programa completo e aderentes está disponível aqui.