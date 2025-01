Open Kitchen. Sete chefs Michelin, num evento em que o fine dining se levanta da mesa

Sete reputados cozinheiros, todos com estrela Michelin, cada um com a sua “estação” gastronómica, num evento em que o fine dining se levanta da mesa: a proposta é circular, interagir, estar como em casa.

Nesta edição do Open Kitchen, tomarão conta da cozinha do Vinha Boutique Hotel, em Vila Nova de Gaia, os chefs Henrique Sá Pessoa (Alma), Jonathan Seiller e Ana Macedo (chef pasteleira; ambos da equipa do Vinha), António Loureiro (Restaurante Cozinha), Carlos de Albuquerque Teixeira (Restaurante da Herdade do Esporão), João Oliveira (Vista Restaurante), João Sá (Sála de João Sá), Julien Montbabut (Le Monument) e Rodrigo Castelo (Ó Balcão). A Real Companhia Velha (RCV) é o parceiro vínico do evento, cujo ingresso custa 250 euros por pessoa.

Sá Pessoa, que também é consultor do Vinha Restaurante, é o único repetente em relação a edições anteriores e o anfitrião do Open Kitchen 2024, que segue “um conceito de evento enogastronómico e lúdico muito em voga a nível internacional”, e também por cá, sublinha a organização numa nota de imprensa enviada às redacções.

Os participantes serão “desafiados a circular por um percurso específico, interagindo livremente com os chefs, com os seus pratos e com os vinhos eleitos pela Real Companhia Velha para o pairing”. “Cada chef terá uma estação gastronómica, aberta das 19h às 22h”, informa-se. Depois desse horário e até às 2h, haverá “late night snacks, DJ e bar aberto”.

O menu e respectivo pairing que constam do programa são os seguintes: arroz de polvo e algas, por João Sá, com o RCV Séries Rufete tinto 2018; tártaro de caranguejo e lagostim do rio, por Rodrigo Castelo, com o Quinta de Cidrô Marquis branco 2019; tupinambur, cogumelos e gemas, por Carlos de Albuquerque Teixeira, com o Quinta das Carvalhas Tinta Francisca tinto 2021; mexilhão, gamba violeta e salicórnia, por João Oliveira, com o RCV Séries Cercial branco 2021; pregado, couve-flor, velouté com berbigão e caviar, por Julien Montbabut, com o Quinta das Carvalhas branco 2023; sopa de sapateira, salmonete e gamba vermelha, por António Loureiro, com o Quinta de Cidrô Arinto branco 2023, presa alentejana, por Henrique Sá Pessoa e Jonathan Seiller, com o RCV Espumante Reserva branco; e sobremesa de maracujá, coco e caril verde, por Sá Pessoa e Ana Macedo, com o Grandjó Late Harvest branco 2021.

Os bilhetes para o Open Kitch podem ser adquiridos através do site do hotel.