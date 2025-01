Já a voar no canal AXN – todas as segundas-feiras, às 22 horas –, o thriller Red Eye continua o envolvente enredo de homicídios, traições, sabotagens e conspirações internacionais que se sucedem a um ritmo intenso e carregado de tensão.

A bordo do voo NCH357 segue o médico Matthew Nolan (Richard Armitage), suspeito de assassinar uma mulher, é extraditado para a China acompanhado por Hana Li (Jing Lusi), a detective que recebe a difícil tarefa de assegurar este processo sem qualquer sobressalto.

No terceiro episódio, o médico Matthew Nolan recorda-se da noite em que, num bar, conheceu a mulher que, no dia seguinte, apareceu morta no seu carro. Hana Li inicia uma investigação para descobrir o possível assassino a bordo.

Mas os próximos episódios de Red Eye prometem desenvolvimentos impressionantes. Novas mortes ocorrem a bordo, colocando a detective Hana Li e o general Toni Zhang em alerta sobre um possível assassino entre os passageiros. O avião está a transformar-se num campo de batalha mortal! E o médico Matthew Nolan é o principal suspeito.

Já em terra, o caso é seguido por Madeline Delaney (Lesley Sharp), directora dos serviços de segurança do Reino Unido (MI5), que junta as pistas que recebe do voo com as que obtém da sua investigação em terra – e começa a desconfiar dos serviços de inteligência; e pela jornalista Jess Li (Jemma Moore), irmã de Hana, que procura nas ruas de Londres as explicações para todas as mortes dentro do voo, conseguindo provas e vídeos comprometedores.

Pronto para mais uma aventura nas alturas?

Da mesma produtora de Doctor Who (Bad Wolf) e do mesmo autor de Flightplan – Pânico a Bordo, protagonizado por Jodie Foster (Peter A. Dowling), esta nova série de seis episódios do canal AXN promete colar ao ecrã todos os fãs de thriller (e já conta com a segunda temporada garantida).