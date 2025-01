Rosalino concordou que BdP violaria a lei se lhe pagasse salário de secretário-geral do Governo, diz Centeno

O Banco de Portugal (BdP) teria violado a lei se, como era pretensão do Governo, tivesse suportado a remuneração de Hélder Rosalino no cargo de secretário-geral do Governo – uma função que nunca chegou a desempenhar, por ter desistido do cargo antes de assumi-lo. A tese já tinha sido defendida publicamente pelo regulador e, agora, o governador do BdP revela que esse terá sido, também, o entendimento jurídico do próprio Hélder Rosalino. Para lá deste caso, garante ainda Mário Centeno, entre os 93 trabalhadores do BdP que estão, actualmente, a desempenhar funções externas noutras instituições, não há qualquer um cujo salário seja suportado pelo banco central.

O governador do BdP foi ouvido, nesta terça-feira, na comissão parlamentar de Orçamento, Finanças e Administração Pública, para dar explicações sobre a política de remunerações do banco central. Na origem da audição de Mário Centeno esteve a nomeação de Hélder Rosalino, actualmente membro do conselho de administração da Valora (empresa que imprime as notas de euro), que foi apontado como secretário-geral do Governo mas acabou por desistir do cargo.

A nomeação de Hélder Rosalino, que, além de ex-administrado do BdP, foi também secretário de Estado da Administração Pública durante o Governo de Pedro Passos Coelho, foi divulgada no dia 27 de Dezembro. Na altura, Rosalino assumia o cargo de "consultor da administração" do BdP, pelo qual recebia um salário de 15.905 euros por mês. Quando a nomeação começou a ser noticiada, o Correio da Manhã escreveu, sem citar fontes, que o Governo teria solicitado que fosse o BdP a suportar o salário de Rosalino. Foi na sequência disso que o BdP acabou por emitir um comunicado, a 28 de Dezembro, a dar conta de que não iria "assumir qualquer despesa" com o salário do novo secretário-geral do Governo, até porque isso violaria a lei em vigor.

Na audição desta manhã, Mário Centeno voltou a ser confrontado com o assunto e repetiu que a recusa em suportar este encargo decorre da lei, rejeitando que exista qualquer polémica na decisão. "O BdP emitiu o comunicado por uma razão muito simples: porque uma fonte não identificada indicava que o BdP teria estado, nalgum momento, colocado perante a questão de financiar o vencimento do secretário-geral do Governo, naquele caso, Hélder Rosalino, e isso seria, na interpretação do BdP, uma violação da lei. Não havia uma fonte identificada", afirmou o governador do BdP.

Sobre as leis em causa, citou o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que impede "a possibilidade de existir financiamento monetário associado a pagamentos, pelos bancos centrais, de funções públicas nos respectivos países", bem como a Lei Orgânica do BdP. "É por isso que é um não assunto, não é uma questão sequer. Ela nunca se colocaria e nunca se colocou em qualquer outra situação", resumiu.

Aliás, reforçou, esse também foi o entendimento do próprio Hélder Rosalino. "Houve conversas entre mim e Hélder Rosalino sobre essa questão, posteriores, e esse é, justamente, o entendimento de Hélder Rosalino", sublinhou.

Quanto aos casos de outros trabalhadores efectivos do BdP que estejam destacados para cargos noutras instituições públicas, Mário Centeno assegurou que o procedimento é idêntico para todos estes. "Hoje, 93 pessoas do BdP estão a prestar alguma forma de função em mobilidade externa. Se estas 93 pessoas fossem todas pagas pelo BdP, obviamente, a despesa em pessoal do BdP não seria aquela que é hoje." Assim, actualmente, não existe "qualquer situação" em que o regulador esteja a pagar o salário de trabalhadores do banco que estejam a prestar serviço noutras instituições.

Mas não foi sempre esse o cenário. "Houve casos, entre 2011 e 2013, de dívidas acumuladas por não pagamento ao BdP nessas circunstâncias", disse Centeno, sem adiantar mais detalhes sobre estes casos.