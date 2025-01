Petróleo segue em queda depois da tomada de posse de Trump

Os preços do petróleo prolongaram as quedas que já vinham de véspera com a chegada do novo presidente à Casa Branca, depois do discurso de Donald Trump sobre a necessidade de declarar emergência energética e retirar o Estado recordista de emissões de carbono do Acordo de Paris.

As cotações do crude seguiam a cair esta terça-feira, mantendo-se abaixo dos 80 dólares por barril. O WTI, a referência no mercado norte-americano estava a cair 1,77%, para 76,5 dólares. No caso do Brent, que serve de referência às importações na Europa, a queda rondava 1% e a cotação estava em torno de 79 dólares.

Várias fontes ligadas à nova Administração Trump têm garantido nos últimos dias que o novo presidente ira dar novo impulso à produção de petróleo e gás natural nos Estados Unidos, pelo que, num primeiro momento, os mercados estão a reagir em baixa.

Alguns analistas admitem que isto pode ser um sinal de tomada de mais-valias perante as incertezas provocadas por este momento de transição. Outros apontam que o facto de Trump não ter ainda divulgado especificamente qual será a posição em relação à China, o maior importador mundial de petróleo, está a deixar os investidores nervosos, como refere o site Trading Economics.

Algumas casas de investimento, como a Standard Chartered, admitem que a produção de crude vá inevitavelmente abrandar nos próximos dois anos devido à forte disciplina que o sector assumiu em relação ao investimento nos últimos anos, refere o site Oil Price.

Fazer escalar a produção, como tem afirmado Donald Trump, é uma decisão que está nas mãos das grandes petrolíferas e dos seus accionistas e não é algo que possa ser decidido a partir da Casa Branca.

Por outro lado, os grandes produtores de gás natural norte-americanos estão a antever reduções de lucro, devido à correcção dos preços depois da crise provocada pela Rússia. Menos rentabilidade pode também implicar menor ritmo de investimento. Os preços do gás de referência (Henry Hub) caíam também perto de 2%, para 3,88 dólares, por milhão de BTU (british termal unit).

Enquanto os futuros das praças norte-americanas apontavam para aberturas positivas e o ouro estava a subir 0,44%, para 2780,80 dólares por onça, as bolsas europeias seguiam em terreno misto.

Em França, o Cac 40 registava uma subida de 0,21% e o FTSE 100 londrino subia 0,15%. A cair estavam mercados como o português: o PSI 20 cai 0,59%, reflectindo a descida do grupo EDP (EDP e EDP Renováveis), penalizados por eventuais impactos na política de renováveis norte-americana, com perdas próximas de 2%.

Em Madrid, o IBEX 35 recuava 0,44%, com empresas de energia limpa como a Iberdrola (que tal como a EDP está nos Estados Unidos) a perder terreno. O mercado alemão também seguia com uma queda ligeira de 0,10%.