Mário Centeno: consultores representam 0,35% da força de trabalho do Banco de Portugal

Mário Centeno garante que as nomeações para este tipo de função diminuíram durante o seu mandato e diz que as remunerações são definidas de acordo com uma tabela salarial.

O Banco de Portugal (BdP) conta, actualmente, como seis trabalhadores no cargo de "consultor da administração", o que representa 0,35% da força de trabalho total da instituição. A informação é avançada pelo governador do BdP, Mário Centeno, que garante que as nomeações para este tipo de função têm vindo a diminuir significativamente durante o seu mandato e que as remunerações destes trabalhadores são definidas de acordo com uma tabela salarial.

O governador do BdP está a ser ouvido, nesta terça-feira, na comissão parlamentar de Orçamento, Finanças e Administração Pública, para dar explicações sobre a política de remunerações do banco central. Na origem da audição de Mário Centeno está a polémica em torno de Hélder Rosalino, actualmente membro do conselho de administração da Valora (empresa que imprime as notas de euro), que foi nomeado como secretário-geral do Governo mas acabou por desistir do cargo antes sequer de assumi-lo.

Rosalino, que já passou pela administração do BdP e também foi secretário de Estado da Administração Pública, durante o Governo de Pedro Passos Coelho, auferia um salário de 15.905 euros por mês enquanto consultor do BdP, o cargo que mantinha quando foi nomeado secretário-geral do Governo. Na altura, o BdP fez saber que não iria suportar este encargo. É este valor, bem como a figura de "consultor" no BdP e a falta de transparência quanto a este cargo, que está na origem da polémica: "Não existe informação sobre as tarefas específicas destes consultores, nem quantas pessoas estão a exercer este tipo de funções no presente momento, nem informação sobre quais os critérios de recrutamento específicos para este tipo de funções", pode ler-se no requerimento de audição de Mário Centeno, apresentado pelo Chega.