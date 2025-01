Governo está aberto a ajustamentos à lei dos solos para conseguir apoio do PS

O Governo está aberto a fazer ajustamentos ao decreto-lei que veio alterar o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), de forma a conseguir o apoio do Partido Socialista (PS) e assegurar a vigência deste diploma, que será alvo de apreciação parlamentar no final desta semana. A garantia é dada pelo ministro Adjunto e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, que voltou a rejeitar que as alterações aprovadas recentemente pelo Governo favoreçam a especulação imobiliária.

Manuel Castro Almeida está a ser ouvido, nesta terça-feira, na comissão parlamentar de Poder Local e Coesão Territorial, na sequência de um requerimento para que seja feita a apreciação parlamentar do decreto-lei que veio alterar o RJIGT. Em concreto, este decreto-lei veio facilitar a reconversão de solos rústicos em urbanos, com finalidade habitacional. Mas a versão final do diploma é muito diferente do seu espírito inicial: a título de exemplo, o conceito de "arrendamento acessível", que chegou a constar de uma versão inicial, foi eliminada do decreto-lei que acabou por ser publicado, assim como o conceito de "habitação a custos controlados"; e foi criado um novo conceito, o de "valor moderado", que virá abrir a porta à venda de casas a preços acima dos valores de mercado.

Publicado no passado dia 30 de Dezembro, o diploma tem sido alvo de críticas por parte de milhares de especialistas dos sectores da habitação, arquitectura, urbanismo, ambiente ou engenharia. Entre outros aspectos, os especialistas têm alertado para riscos relacionados com a dinâmica de preços da habitação, que poderão vir a aumentar com as alterações ao RJIGT introduzidas pelo actual Governo, bem como com possíveis impactos ambientais negativos.

Foi neste contexto que o Bloco de Esquerda apresentou um requerimento para a apreciação parlamentar do decreto-lei. Para além de Castro Almeida e dos especialistas já ouvidos na semana passada, também o ministro das Infra-estruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luz, será ouvido no Parlamento, nesta quarta-feira. A apreciação parlamentar será feita em plenário na sexta-feira de manhã e, de acordo com a lei em vigor, poderá resultar na cessação de vigência do decreto-lei em causa. Poderão, também, ser apresentadas propostas de alteração ao diploma em causa – algo que o Partido Socialista (PS) já adiantou que irá fazer, nomeadamente no que diz respeito à definição de limites para os preços da habitação.

É precisamente ao PS que, agora, o Governo dá garantias de abertura a ajustes à lei. Um dos exemplos levantados por Marina Gonçalves, antiga ministra da Habitação no último Governo de António Costa e agora deputada do PS, diz respeito à eliminação do conceito de "contiguidade" do solo. A versão anterior da lei determinava que a reclassificação de solo rústico para urbano pudesse ser efectuada desde que, entre outros requisitos, o solo rústico em causa estivesse "situado na contiguidade de solo urbano".

Na versão agora alterada pelo Governo, já publicada em Diário da República, deixa de existir o conceito de "contiguidade" e passa a determinar-se que "a reclassificação para solo urbano deve contribuir, de forma inequívoca, para a consolidação das áreas urbanas e desenvolvimento sustentável do território".

Confrontado com este tema, Manuel Castro Almeida admitiu que a questão da contiguidade dos solos "esteve sempre presente nas variadíssimas versões que o diploma teve antes de chegar a Diário da República". Contudo, o Governo acabou por ser alertado sobre o significado do termo em causa. "Face à dúvida sobre o que é contiguidade, abandonámos este conceito geométrico e adoptámos um conceito arquitectónico, urbanístico, em que se obriga à consolidação do aglomerado urbano. Basicamente, a lei determina que devem fechar-se os vazios urbanos, fazer crescer em coerência com o solo anterior", justificou o ministro.

Seja como for, disse, o Governo admite alterar esta formulação. "Não é por aqui que vamos desentender-nos com toda a certeza. Se o PS tiver uma boa formulação para isto, estamos totalmente de acordo. O que queremos evitar é a pulverização, construir no meio da floresta. Queremos fazer crescer o agregado urbano de forma harmoniosa. Encontremos a melhor formulação", afirmou.

Ainda durante a audição, João Vale e Azevedo, deputado do PSD, afirmou que o partido a que pertence também "tem disponibilidade para fazer ajustamentos" à lei, de forma a chegar a um entendimento com o PS.