Certificados de Aforro renovam recorde com entrada de mais 352 milhões

Alargamento do montante máximo a aplicar por aforrador fez toda a diferença no produto do Estado, cujo saldo cresceu em Dezembro pelo terceiro mês consecutivo.

O saldo do Certificados de Aforro (CA) voltou a crescer em Dezembro, o que acontece pelo terceiro mês consecutivo, depois da anterior queda durante 11 meses. O montante de poupança confiado ao Estado renova novo máximo histórico nos 34,7 mil milhões de euros.

De acordo com os dados disponibilizados esta terça-feira pelo Banco de Portugal, as entradas líquidas ascenderam a 351,98 milhões de euros no último mês do ano. Como se tem verificado um montante considerável de amortizações, por chegada à maturidade de aplicações anteriores, as novas subscrições de CA terão sido significativamente superiores.

O crescente investimento em CA começou a verificar-se em Outubro, mês em que entraram em vigor novas regras sobre os valores máximos que os particulares podem investir nestes títulos de dívida pública, que duplicaram de 50 mil para 100 mil euros e o valor conjunto das séries E e F (a única que aceita novas subscrições) a avançar de 250 mil para 350 mil euros.

No acumulado dos últimos três meses do ano passado, os CA ganharam 855,49 milhões de euros.

A descida da rentabilidade dos depósitos a prazo, cuja taxa de juro já estava abaixo de 2,5% em Novembro, podem ajudar a explicar a maior preferência nos “velhos” produtos do Estado. A taxa de juro deste último produto está limitada a 2,5%, podendo descer se a Euribor a três meses, a que está associado, ficar mais baixa.

A “perder” dinheiro continuam os Certificados do Tesouro, onde as novas entradas não chegam para compensar as saídas por chegada à maturidade. No último mês do ano passado, o saldo encolheu 129,67 milhões de euros, para 9742 milhões de euros. E no acumulado dos 12 meses anteriores, o montante reduziu-se em 1289 milhões de euros.

A taxa de juro pouco atractiva, nomeadamente em relação aos CA, justifica a pouco interesse por este produto.